"شيرين وحسام".. مصالحة وتنازل عن جميع القضايا

أسدل الستار، يوم الإثنين، على الأزمة التي اندلعت بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب، بإعلان الأولى تصالحها وتنازلها عن القضايا التي رفعتها ضده.

وقال ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية في بيان رسمي إن "شيرين عبدالوهاب تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب".

وأضاف البيان أنه "حرصًا من الفنانة شيرين عبدالوهاب على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن "حبيب قام برد كافة المتعلقات الخاصة بشيرين، وتمت تسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة"، مؤكدًا أن "ذمة الفنان المصري أصبحت بريئة تمامًا من أي التزام تجاه طليقته".