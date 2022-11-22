وفاة المخرج المصري ناصر حسين عن عمر 82 عامًا

غيَّب الموت، اليوم الثلاثاء، المخرج السينمائي والسيناريست المصري ناصر حسين، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، نتيجة مشاكل صحية في القلب.

وكان "حسين" قد تعرض قبل أسبوع لوعكة صحية بسبب مشاكل في القلب أدخل على إثرها المستشفى قبل أن يعلن، اليوم، عن وفاته، وتم تشييع جنازته، مساءً، في مسقط رأسه في محافظة سوهاج جنوب مصر، بحسب مواقع محلية.

ناصر حسين مخرج وسيناريست مصري وُلد، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر العام 1939، وحصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة العام 1961، وماجستير في الدراسات الأفريقية.

ودخل المخرج الراحل عالم السينما، من خلال كتابة السيناريو، وكانت أول أعماله فيلم "للنساء فقط"، العام 1962، بطولة الفنانين: "ليلى طاهر، ويوسف شعبان، ومحمود المليجي، وسهير زكي، ومحمد عوض"، وغيرهم.

كما شارك كمخرج لأول مرة، العام 1968، عبر بوابة فيلم "حب وخيانة" بطولة ناهد شريف، وحسن يوسف، لتكون بداية انطلاقته في عالم الإخراج السينمائي، ليخرج بعد ذلك عدة أفلام تجارية لعدد من الفنانين في تلك المرحلة، منهم: حسين فهمي، ومحيي إسماعيل، وحاتم ذو الفقار، ويونس شلبي، وغيرهم.

ومن أفلامه: "آدم والنساء" بطولة حسن يوسف، ونبيلة عبيد، العام 1971، و"لا يا أمي" بطولة فريد شوقي، ومديحة كامل، العام 1979.

ولمع المخرج الراحل خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، ووصل رصيده حوالي 50 فيلمًا من أشهرها: "انتحار مدرس ثانوي"، العام 1989، بطولة حسين فهمي، وعفاف شعيب، و"مشاغبون في البحرية"، العام 1992، بطولة فيفي عبده، وحاتم ذو الفقار، وأحمد راتب.

كما أخرج أفلام: "اللعب على المكشوف"، العام 1993، بطولة سعيد صالح، ونجوى فؤاد، و"درب العوالم"، العام 1994، بطولة محمود الجندي، وحنان شوقي، ونجوى فؤاد.