الكشف عن الإعلان الترويجي لـ"شباب البومب"

وبدأ عرض "شباب البومب" في عام 2012، ليستمر عبر 11 موسما في رمضان.

وحقق المسلسل الكوميدي، وهو من تأليف عبدالعزيز الفريحي من بداية عرضه نجاحا، إذ استطاع أن يحجز مكانة له بين الأعمال الدرامية التي تعرض في رمضان.

وتمكن "شباب البومب" من مواصله نجاحه، من خلال قصه قصصا مختلفة تتزامن مع ظهور وجود جديدة في كل مرة.