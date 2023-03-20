الكشف عن الإعلان الترويجي لـ"شباب البومب"
كشف الممثل السعودي فيصل العيسى، أحد أبطال السلسلة الكوميدي "شباب البومب"، عن الإعلان الترويجي للمسلسل، والمقرر عرضه بعد أيام في رمضان على "روتانا خليجية".
ونشر الفنان "العيسى" عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "بوستر" العمل، والذي يشاركه بطولته الفنانين عبدالعزيز الفريحي ومهند الحميلي وسليمان المقيطيب ووائل الحربي.
وبدأ عرض "شباب البومب" في عام 2012، ليستمر عبر 11 موسما في رمضان.
وحقق المسلسل الكوميدي، وهو من تأليف عبدالعزيز الفريحي من بداية عرضه نجاحا، إذ استطاع أن يحجز مكانة له بين الأعمال الدرامية التي تعرض في رمضان.
وتمكن "شباب البومب" من مواصله نجاحه، من خلال قصه قصصا مختلفة تتزامن مع ظهور وجود جديدة في كل مرة.