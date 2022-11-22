برفقة شمس الكويتية.. خالد يوسف يفاجئ الجمهور في ختام "القاهرة السينمائي"
فاجأ المخرج المصري خالد يوسف، الجمهور بحضور حفل ختام الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برفقة الفنانة شمس الكويتية، التي تشارك كممثلة لأول مرة في مسلسله الجديد "سره الباتع".
وتعد هذه المرة الأولى التي يحضر فيها خالد يوسف مهرجان القاهرة، بعد أزمته مع الفنانتين المصريتين منى فاروق، وشيما الحاج، والتي وصلت إلى أروقة المحاكم.
والتقط المخرج المصري العديد من الصور برفقة "شمس" قبل أن تنضم إليهما الفنانة التونسية رانيا التومي، التي تشارك أيضًا في مسلسل "سره الباتع".
وكانت أنباء قد ترددت عن وجود علاقة عاطفية بين المخرج خالد يوسف، وشمس الكويتية، وما زاد من التكهنات هو استعانته بها كممثلة لأول مرة بمسلسله الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن 4 فنانات من مصر، وتونس، اعتذرن عن المشاركة في بطولة حلقات مسلسله الجديد، والذي يعود به المخرج السينمائي المصري خالد يوسف للساحة الفنية بعد غياب سنوات، فضلًا عن كونه يخوض تجربته الدرامية التلفزيونية للمرة الأولى.
وكان من الفنانات اللاتي اعتذرن عن المشاركة في المسلسل دون أسباب واضحة كل من: "زينة ومي عمر" من مصر، والفنانتان التونسيتان درة، وعائشة بن أحمد.
وحلَّ بدلًا من هؤلاء الفنانات المصريات حنان مطاوع، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وجارٍ ترشيح باقي النجوم بالتزامن مع تصوير المسلسل، والذي انطلق بالفعل منذ أسابيع قليلة.
وقال عدد من المقربين لـ"إرم نيوز"، إن المعتذرات تخوفن من ذكر أسمائهن في جمل غير مفيدة مع المخرج السينمائي خالد يوسف، خاصة بعد قصة الفيديوهات التي انتشرت للمخرج السينمائي الكبير قبل عدة سنوات مع عدد من الفنانات الشابات.