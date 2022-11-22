برفقة شمس الكويتية.. خالد يوسف يفاجئ الجمهور في ختام "القاهرة السينمائي"

فاجأ المخرج المصري خالد يوسف، الجمهور بحضور حفل ختام الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برفقة الفنانة شمس الكويتية، التي تشارك كممثلة لأول مرة في مسلسله الجديد "سره الباتع".

وتعد هذه المرة الأولى التي يحضر فيها خالد يوسف مهرجان القاهرة، بعد أزمته مع الفنانتين المصريتين منى فاروق، وشيما الحاج، والتي وصلت إلى أروقة المحاكم.

والتقط المخرج المصري العديد من الصور برفقة "شمس" قبل أن تنضم إليهما الفنانة التونسية رانيا التومي، التي تشارك أيضًا في مسلسل "سره الباتع".

وكانت أنباء قد ترددت عن وجود علاقة عاطفية بين المخرج خالد يوسف، وشمس الكويتية، وما زاد من التكهنات هو استعانته بها كممثلة لأول مرة بمسلسله الجديد.