قصي خولي ونادين نجيم يوجهان "رسالة مؤثرة" بعد نهاية مسلسل "وأخيرا"

وجه بطلا مسلسل "وأخيرا"، الفنانان قصي خولي ونادين نسيب نجيم، رسالة "وداعية" لمتابعيهما، بعد الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وانتهت الحلقة الأخيرة بزواج "ياقوت"، الذي يلعب دوره قصي خولي، بـ"خيال" التي تلعب دورها نادين نجيم، فيما أبدى متابعون إعجابهم بنهاية المسلسل السعيدة.

وشارك قصي خولي جمهوره في رسالة مؤثرة عبر حسابه في "انستغرام، بعد نهاية "وأخيرا"، إذ أعلن أن المسلسل حظي بنسبة المشاهدة الأعلى عربيا وأجنبيا.

وقال في رسالته: "وأخيرا حان موعد الوداع، وأخيرا تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت منذ 9 شهور، أهم ما يحكى أنه بفضل الله أولا وبفضل متابعتكم ومحبتكم وإيمانكم بأننا نقدم شيئا يحترم ذائقتكم، تصدر العمل من الحلقة 1 حتى اليوم الحلقة 15 والأخيرة وكان الرقم 1 في دول عربية وأجنبية، وهذا موثق".

وأضاف: "عمل أحبه وأحترم فيه كل الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل من أصغر عامل إلى رأس الهرم".

وتابع: "شكرا للشريك الكاتب والمخرج والشركاء والإخوة مؤسسة الصباح وكل النجوم والممثلين الكرام والفنيين والعاملين بكل مجالات هذه المهنة العظيمة".