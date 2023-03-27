استنساخ فيلم "شمس الزناتي".. أزمة النص تحت عباءة "الحق الفني"

يستعد الفنان المصري محمد إمام لاستثمار نجاح والده الفنان عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي" بإعادة استنساخ الفيلم.

ومن المقرر أن يتم تصوير النسخة الجديدة من الفيلم، الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى أكثر من 30 عامًا، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

ولا تعد مسألة تكرار بعض الأعمال الدرامية سواء كانت للسينما أو للتلفزيون أمرا جديدا، إذ عادة ما يتم إحياء أعمال كان لها صدى في زمانها في محاولة لاستثمار هذا النجاح. خاصة فيما يخص إعادة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، مع التطور التقني، لتقديمها مجددًا بصورة جديدة.

لكن لا تخلو مسألة تكرار بعض النصوص من وجود أزمة وإشكالية ما، قد تكون الدافع وراء اللجوء إلى أرشيف الماضي.