استنساخ فيلم "شمس الزناتي".. أزمة النص تحت عباءة "الحق الفني"
يستعد الفنان المصري محمد إمام لاستثمار نجاح والده الفنان عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي" بإعادة استنساخ الفيلم.
ومن المقرر أن يتم تصوير النسخة الجديدة من الفيلم، الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى أكثر من 30 عامًا، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.
ولا تعد مسألة تكرار بعض الأعمال الدرامية سواء كانت للسينما أو للتلفزيون أمرا جديدا، إذ عادة ما يتم إحياء أعمال كان لها صدى في زمانها في محاولة لاستثمار هذا النجاح. خاصة فيما يخص إعادة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، مع التطور التقني، لتقديمها مجددًا بصورة جديدة.
لكن لا تخلو مسألة تكرار بعض النصوص من وجود أزمة وإشكالية ما، قد تكون الدافع وراء اللجوء إلى أرشيف الماضي.
حق فني
يقول الناقد الفني رامي المتولي لـ"إرم نيوز" إن فكرة إعادة إنتاج الأعمال الفنية، فكرة عادية، وتحدث في مختلف بقاع العالم.
ويضيف أن أبرز مثال على ذلك ما قامت به هوليود في إعادة إحياء نسخ للأفلام، على غرار فيلم "بينوكيو"، الذي عرض في هذا العام بنسختين مختلفتين، بينما كانت النسخة المعاد استنساخها في الأصل، قد تمت إعادة إنتاجها من الفيلم الأصلي.
ولفت إلى أن إعادة إحياء بعض الأعمال القديمة، لا يعني غياب التجديد.
ونفى أن تكون مسألة إعادة إنتاج "شمس الزناتي" من قبل الفنان محمد إمام، دليلًا على الإفلاس الفني، مبينًا أن المؤلف أيمن بهجت قمر سبق له وأعاد إحياء مسرحية والده الشهيرة "سيدتي الجميلة".
وأكد أن الفنان محمد إمام، ناجح تجاريا ونجم شباك، ومسألة اختياره لفيلم لوالده الفنان عادل إمام، أمر عادي على المستوى الفني.
وبحسب الناقد المتولي، فإنه رغم عدم وجود مشكلة في إعادة إنتاج فيلم كـ"شمس الزناتي"، لكنه شكك بإمكانية أن تكلل هذه الخطوة بالنجاح.
أزمة نصوص
ويرى المخرج محمود كامل أن إعادة قراءة نصوص أعمال قديمة بشكل مختلف وحديث لا ضير فيها، لكنه أكد ميله أكثر إلى ضرورة الاعتماد على الأفكار الجديدة.
وأبدى في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أسفه لاعتماد العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية حاليًّا على نصوص قديمة.
وأكد أن هناك أعمالًا درامية حاليًّا هي في الأصل مأخوذة من أفلام كـ"المشبوه" و"سلام يا صاحبي".
ويرجع المخرج محمود كامل السبب وراء انتشار فكرة استنساخ الأعمال القديمة، خاصة في المنطقة العربية، إلى الاستسهال في الكتابة، إذ إن الإبداع دائمًا ما يحتاج إلى أفكار متجددة، وفق تعبيره.