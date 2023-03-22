عباس النوري يكشف عن "مفاجأة" بشأن دوره في "مربى العز"

كشف الفنان السوري عباس النوري عن مفاجأة بشأن دوره الذي سيؤديه في مسلسل البيئة الشامية "مربى العز".

وقال الفنان النوري في منشور نشره عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" إنه "ظلّ يخشى دائما لعب دور رجل الدين خلال مسيرته الفنية، حتى أتته الفرصة في مربى العز".

وبرر قبوله تأدية شخصية رجل دين، لأول مرة خلال مسيرته الفنية، يعود إلى إعجابه بشخصية "الشيخ مالك" في مسلسل "مربى العز".