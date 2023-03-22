عباس النوري يكشف عن "مفاجأة" بشأن دوره في "مربى العز"
كشف الفنان السوري عباس النوري عن مفاجأة بشأن دوره الذي سيؤديه في مسلسل البيئة الشامية "مربى العز".
وقال الفنان النوري في منشور نشره عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" إنه "ظلّ يخشى دائما لعب دور رجل الدين خلال مسيرته الفنية، حتى أتته الفرصة في مربى العز".
وبرر قبوله تأدية شخصية رجل دين، لأول مرة خلال مسيرته الفنية، يعود إلى إعجابه بشخصية "الشيخ مالك" في مسلسل "مربى العز".
وأضاف أن "هناك ما استفزه في هذا الدور"، دون أن يوضح الجانب الذي استفزه في شخصية "الشيخ مالك".
وعلق في المنشور: "كل عمري كنت خاف أعمل شخصية رجل دين أو شيخ !!، بس وقت قرأت حكاية الشيخ مالك، نط من الورق و مدري عجبني مدري استفزني؟؟، إن شاء الله يعجبكم متل ما عجبني!".
ونشر الفنان السوري عددا من الصور لشخصيته الجديدة في المسلسل الشامي.
ومن المقرر بدء عرض مسلسل "مربى العز"، وهو من أعمال البيئة الشامية، تزامنا مع شهر رمضان.
ويشارك في العمل نخبة من نجوم الفن السوري إلى جانب الفنان عباس النوري، وهم أمل عرفة، وسوزان نجم الدين، ومحمود نصر، ونادية خوري وغيرهم.