أصالة تكشف عن أسرارها في "فيلم قصير"

تستعد الفنانة السورية أصالة لبدء جولة فنية جديدة، انطلاقا من مصر، لكن هذه المرة ستعرض مع حفلاتها "فيلما قصيرا" توثيقيا، يكشف عن جوانب من حياتها الفنية والشخصية، لتكون بذلك أول فنانة عربية تخوض هذه التجربة.

وستبدأ بعرض الفيلم القصير على المسرح قبل أن تبدأ بالغناء، حيث من المقرر أن يتضمن الفيلم العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعلاقتها بأهلها والأزمات التي مرت بها، وكذلك كيفية التحضير لأعمالها الفنية سواء من خلال تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات و"البروفات".

وتخوض الفنانة السورية هذه التجربة بالتعاون مع شركة نجلها خالد الذهبي.

وستنطلق جولة أصالة الفنية في عدد من الدول العربية من مصر إلى السعودية والإمارات والمغرب وغيرها.

وأعلنت الفنانة أصالة عن استعدادها لإحياء حفلها في مصر يوم 5 مايو/أيار المقبل، وذلك عبر تغريدة في حسابها في تويتر: "أهلي وحبايبي بمصر العظيمة كل سنه وانتوا بألف خير ..استنوني بحفله كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم ٥ مايو رح نسترجع ذكرياتنا ونستمتع بالجديد وسوا رح نأسّس ذكرى لليله غير كلّ الليالي".