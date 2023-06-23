رفيق علي أحمد: لم أندم يوماً على دور من أدواري.. وأتمنى العودة للمسرح
قال الفنان اللبناني رفيق علي أحمد إنه لم يندم يوماً على دور من أدواره، مضيفا أن لديه قضية إنسانية تتمثل في الدفاع أولاً عن نفسه وثانياً عن مجتمعه، مبينا أنه يعتبر الممثل الذي في داخله "ريشة للرسام أو مطرقة للنحّات".
وأكد أحمد أنه يتمنى العودة للمسرح قريبا، مشيرا إلى أنه يقرأ مسلسلا في الوقت الحالي.
وأضاف الفنان اللبناني في تصريح أدلى به إلى "فوشيا" على هامش مهرجان المسرح الحر في الأردن، أنه دائم التردد إلى الأردن للعمل أو زيارة الأهل والأصدقاء، وأن هناك علاقة وثيقة تربطه بالأردن منذ عام 1986 وتحديدا منذ مسرحية فرقة الممثلين العرب.
وكشف رفيق علي أحمد أنه نباتي من الدرجة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، الأمر الذي منعه من تجربة المنسف في الأردن، وفقا لموقع "فوشيا".
وفيما يتعلق بالانتجات المصرية بين الفنان اللبناني أن العمل في مصر فيه حرفية، مشددا أن مصر ليست ضمن أهدافه، إلا أنه منفتح للتعاون بعمل مصري.
وذكر الفنان اللبناني أن التعاون في الأعمال المصرية يشرفه ويسعده، خاصة بعد ظهوره في أعمال سابقة مع النجم عادل إمام، ونور الشريف، والفنانة يسرى وآخرين.