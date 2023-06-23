رفيق علي أحمد: لم أندم يوماً على دور من أدواري.. وأتمنى العودة للمسرح

قال الفنان اللبناني رفيق علي أحمد إنه لم يندم يوماً على دور من أدواره، مضيفا أن لديه قضية إنسانية تتمثل في الدفاع أولاً عن نفسه وثانياً عن مجتمعه، مبينا أنه يعتبر الممثل الذي في داخله "ريشة للرسام أو مطرقة للنحّات".

وأكد أحمد أنه يتمنى العودة للمسرح قريبا، مشيرا إلى أنه يقرأ مسلسلا في الوقت الحالي.

وأضاف الفنان اللبناني في تصريح أدلى به إلى "فوشيا" على هامش مهرجان المسرح الحر في الأردن، أنه دائم التردد إلى الأردن للعمل أو زيارة الأهل والأصدقاء، وأن هناك علاقة وثيقة تربطه بالأردن منذ عام 1986 وتحديدا منذ مسرحية فرقة الممثلين العرب.