الكويت.. طلال باسم وليالي دهراب يثيران جدلًا بصور مشتركة
أثار الفنانان الكويتيان "طلال باسم" و"ليالي دهراب" جدلًا واسعًا بين متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورهما بصور مشتركة من داخل مدينة الملاهي "ونتر وندر لاند كويت" التي تم افتتاحها قبل أسابيع.
ونشر الثنائي الصور عبر حساباتهما على "إنستغرام"، وأشارا إلى أنها من داخل مدينة الملاهي الكويتية، فيما أرفق "طلال" الصور بتعليق جاء فيه: "حان الوقت للعب مع أعز أصدقائي".
كما حرص الثنائي على إرفاق تعليقات لهما ضمن تعليقات المتابعين، حيث نشر طلال "قلوبًا حمراء" إلى جانب اسم ليالي، فيما اكتفت الأخيرة بكلمة (أخي) في إشارة منها إلى طلال.
وحظيت الصور بتفاعل واسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تباينت ردود أفعالهم تجاه الصور، لاسيما أنها تأتي عقب مدة من انفصال طلال باسم عن الفنانة السعودية جود عزيز بعد أشهر من إعلان خطوبتهما رسميًا.
وأشارت بعض تعليقات المتابعين إلى أن "اجتماع الثنائي طلال وليالي بهذه الصور قد تكون له خلفيات تتعلق بارتباط"، رغم إشارة الفنانة "ليالي" صراحة إلى طلال بأنه "كأخيها".
وانتقد البعض "طلال، واعتبروا أنه يتعمد نشر هذه الصور عقب انفصاله عن جود، خاصة أن الصور جاءت بعد يوم واحد من مقابلة مع الفنانة السعودية، ليوحي لها بأنه تخطى ألم الانفصال، فيما أشار البعض إلى أن "الصور لا تتعدى كون الثنائي تربطهما صداقة قديمة ومشاريع عمل مشتركة".
وكان طلال باسم والفنانة جود عزيز أعلنا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، خطوبتهما رسميًا بعد أشهر من تداول أنباء عن وجود علاقة بينهما لظهورهما المتكرر سويًا.
وقبل إعلان الخطوبة رسميًا، راجت أنباء عن وجود علاقة بين "طلال وجود"، عقب ظهورهما سويًا وتوثيق ذلك بصور ومقاطع فيديو ظهر في إحداها والد جود إلى جانب ابنته والفنان الكويتي، وهو ما أثار شكوك المتابعين بشأن خطوبة الثنائي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكد "طلال" باسم انفصاله عن "جود"، خلال رده على سؤال لأحد متابعيه عن العلاقة التي تربطه بها.
وقبل يومين خرجت الفنانة جود عزيز بلقاء في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، وأكدت فيه انفصالها عن طلال دون الخوض بأسباب ذلك.