الكويت.. طلال باسم وليالي دهراب يثيران جدلًا بصور مشتركة

أثار الفنانان الكويتيان "طلال باسم" و"ليالي دهراب" جدلًا واسعًا بين متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورهما بصور مشتركة من داخل مدينة الملاهي "ونتر وندر لاند كويت" التي تم افتتاحها قبل أسابيع.

ونشر الثنائي الصور عبر حساباتهما على "إنستغرام"، وأشارا إلى أنها من داخل مدينة الملاهي الكويتية، فيما أرفق "طلال" الصور بتعليق جاء فيه: "حان الوقت للعب مع أعز أصدقائي".

كما حرص الثنائي على إرفاق تعليقات لهما ضمن تعليقات المتابعين، حيث نشر طلال "قلوبًا حمراء" إلى جانب اسم ليالي، فيما اكتفت الأخيرة بكلمة (أخي) في إشارة منها إلى طلال.