وفاة الفنان السوري معد الحسان وأسرته في تركيا

توفي الفنان السوري معد الحسان وزوجته وطفله، اليوم السبت، إثر حادث سير في تركيا وقع عل طريق كلس جنوب البلاد.

ووقع الحادث في وقت متأخر من الليل، بعد أن اصطدمت سيارة الفنان السوري بسيارة تقل مواطنين أتراك، الأمر الذي تسبب في وفاة آثنين منهم أيضاً إلى جانب الفنان السوري.

ويبلغ الفنان الراحل من العمر 36 عاما، فيما تبلغ زوجته 32 عاما، ويبلغ طفله عبد الرحمن عامان، بحسب منصة "صوت بيروت إنترناشونال".

والفنان الشاب الراحل ينحدر من مدينة الرقة ويتمتع بحضور فني واسع في مناطق الشمال السوري.