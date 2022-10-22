منهم شاكيرا ونيكولاس كيج.. تعرف على جزر المشاهير الخاصة
يتجه بعض الأشخاص إلى الملاذات الصيفية هربًا من حرارة الصيف والاستمتاع بالشواطئ والرمال الناعمة، ويقوم بعض المشاهير بالشيء ذاته، حيث إن بعضهم يقوم بشراء الجزر الخاصة الفخمة للاستجمام فيها.
وسلطت تقارير مؤخرًا الضوء على منزل الملياردير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة "فيرجين غروب"، الذي يقع في جزيرة موسكيتو الخاصة به، التي تتضمن مسبحا كبيرا وحوض استحمام ساخن مع تسع غرف نوم.
ولا يعد الملياردير برانسون الوحيد الذي يمتلك جزيرة خاصة، حيث اختار بعض المشاهير الآخرين الملاذات الجذابة الأخرى لقضاء عطلاتهم الصيفية، ومنها:
جزيرة "غوت كاي"
اشترى المغني الأمريكي تيم ماكجرو وزوجته النجمة فيث هيل الجزيرة التي تقع في جزر البهاما في عام 2003 وقضيا 10 سنوات في تطويرها لتناسب ذوقيهما، ويوجد في الجزيرة قصر بمساحة 6517 قدما مربعا.
وأطلق الزوجان على الجزيرة اسم "جزيرة الملائكة"، ووصفها تيم ذات مرة بأنها أفضل مكان في العالم.
وتتميز الجزيرة بواجهة محيطية زرقاء وهي مثالية للمغامرات في الهواء الطلق مثل الغطس، قام الزوجان ببيعها في عام 2021 بسعر 35 مليون دولار.
جزيرة نيكر
يمتلك رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون أيضًا جزيرة نيكر، التي تقع في جزر العذراء البريطانية، وقام برانسون بشرائها عام 1979 مقابل 180 ألف دولار فقط .
واستضاف الملياردير البريطاني سلسلة من الأصدقاء في الجزيرة مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمغنية ماريا كاري والممثلة كيت وينسلت.
وتردد أن ريتشارد أنفق 10 ملايين دولار لتحويل الجزيرة إلى منتجع فاخر يتميز بشواطئ رملية بيضاء رائعة وتلال مورقة مع مناظر خلابة.
جزيرة ليف كاي
اشترى نجم هوليوود نيكولاس كيج جزيرته الخاصة، التي تبلغ مساحتها 30 فدانًا مقابل 3 ملايين دولار في عام 2006.
وتقع الجزيرة في جزر البهاما وتضم ثلاثة شواطئ، ومع ذلك، لا تزال تلك الجزيرة غير مطورة ويعرضها نيكولاس كيج للبيع مقابل 7.5 مليون دولار.
ولكن هذه ليست الجزيرة الوحيدة التي يمتلكها في منطقة البحر الكاريبي، حيث يمتلك واحدة خارج ناسو وأخرى في جزر أباكو الشمالية.
جزيرة تشاروا
جذبت جزيرة تشاروا، التي تقع في بولينيزيا الفرنسية، اهتمام النجم الأمريكي مارلون براندو أثناء تصوير فيلم المغامرة Mutiny on the Bounty في عام 1962، واشتراها بعد 5 سنوات وما زالت الجزيرة مفتوحة للسائحين رغم وفاته في عام 2004.
ويوجد في الجزيرة 35 فيلا خاصة كل منها يأتي مع حمام سباحة خاص بها وشاطئ لمنح الضيوف إحساسًا بالخصوصية التامة.
جزيرة بوندز كاي
تعتبر شاكيرا واحدة من أغنى النساء في عالم الموسيقى، حيث تقدر ثروتها بأكثر من 300 مليون دولار، لذا ليس مفاجئًا أن تتعاون مع روجر ووترز لشراء جزيرة بوندز كاي في جزر البهاما مقابل 16 مليون دولار.
وتمتلك الجزيرة 5 شواطئ خلابة وشلالات متعددة و3 خلجان ومناظر خلابة والعديد من البحيرات الرائعة، ويقال إن شاكيرا وروجر قاما بشراء الجزيرة بهدف تحويلها إلى ملاذ صديق للبيئة ومحايد الكربون، ولكن يبدو أن خططهما قد أُجهضت لأن الجزيرة معروضة للبيع الآن.
جزيرة بلاكادور كاي
اشترى النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الجزيرة في عام 2015 مقابل 1.5 مليون دولار، في محاولة لبناء منتجع فاخر صديق للبيئة في الجزيرة، إلا أن الأمر توقف بسبب احتجاجات الصيادين وأصحاب الأعمال في المنطقة.