منهم شاكيرا ونيكولاس كيج.. تعرف على جزر المشاهير الخاصة

يتجه بعض الأشخاص إلى الملاذات الصيفية هربًا من حرارة الصيف والاستمتاع بالشواطئ والرمال الناعمة، ويقوم بعض المشاهير بالشيء ذاته، حيث إن بعضهم يقوم بشراء الجزر الخاصة الفخمة للاستجمام فيها.

وسلطت تقارير مؤخرًا الضوء على منزل الملياردير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة "فيرجين غروب"، الذي يقع في جزيرة موسكيتو الخاصة به، التي تتضمن مسبحا كبيرا وحوض استحمام ساخن مع تسع غرف نوم.

ولا يعد الملياردير برانسون الوحيد الذي يمتلك جزيرة خاصة، حيث اختار بعض المشاهير الآخرين الملاذات الجذابة الأخرى لقضاء عطلاتهم الصيفية، ومنها:

جزيرة "غوت كاي"

اشترى المغني الأمريكي تيم ماكجرو وزوجته النجمة فيث هيل الجزيرة التي تقع في جزر البهاما في عام 2003 وقضيا 10 سنوات في تطويرها لتناسب ذوقيهما، ويوجد في الجزيرة قصر بمساحة 6517 قدما مربعا.

وأطلق الزوجان على الجزيرة اسم "جزيرة الملائكة"، ووصفها تيم ذات مرة بأنها أفضل مكان في العالم.

وتتميز الجزيرة بواجهة محيطية زرقاء وهي مثالية للمغامرات في الهواء الطلق مثل الغطس، قام الزوجان ببيعها في عام 2021 بسعر 35 مليون دولار.