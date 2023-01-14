أول تعليق من كاظم الساهر بعد الضجة بشأن غيابه عن افتتاح خليجي 25

وتعليقاً على ذلك، قال الساهر في رسالة صوتية، بعثها للشاعر داود الغنّام، وهو صديق له، إن "محافظ البصرة أسعد العيداني اتصل بمدير أعمالي، واعتذر منه (الأخير) بطريقة حلوة، والمحافظ كان إنساناً راقياً، وقال له إنني أقدر الظرف".

ورداً على شائعات أن الخلاف الذي حصل بين الساهر والعيداني كان بسبب مبالغ مالية، نفى الفنان العراقي ذلك، وقال: "ما تم تداوله بشأن الأموال – مع الأسف - غير صحيح، وهذا الذي حصل، وقلنا إن شاء الله مرة ثانية".

وأضاف: "كنت والأستاذ كريم العراقي عملنا أغنية، لكنها جاءت بالفصحى، وكنت أتمناها بالعامية، وأنجزتها، لكن للأسف جاءت ليس بالمستوى المطلوب، وكنت أتمنى أن تكون أقوى، لأقدمها بطريقة حلوة للناس، لكن للأسف ما صارت".

وتابع: "كنت أريد أعمل مفاجأة، وأذهب هناك، دون دعوة، إذا لا يحتاج ذلك، فهذا بلدي".

وأشار إلى أن "التنظيم كان رائعاً، والأهم الناس (متونسين)، والحمد لله".