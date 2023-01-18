"أطباء مصر" تحسم الجدل حول وفاة وائل الإبراشي بسبب "خطأ طبي"‎‎

وقالت "الأطباء المصرية" في بيان، إنه "تم عرض الشكوى المقدمة من سحر محمود أرملة الإبراشي، على لجنة التحقيق، التي انتهت إلى حفظ الشكوى؛ لعدم وجود خطأ مهني".

وقال الطبيب المصري شريف عباس، الذي كانت تتهمه أرملة الإعلامي الراحل بالتسبب في وفاة زوجها، إن "النقابة أصدرت قرارها بحفظ التحقيقات، وذلك بعد عرض الأوراق على استشاري".

وأضاف عباس، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الاستشاري انتهى إلى أن الدراسات التي أجريت أثبتت أن الأدوية التي تم وصفها للإبراشي لها تأثير فعال على مرضى فيروس كورونا وفي خفض معدلات الوفاة، وتزيد من فرص التعافي دون ظهور أعراض جانبية".

وكانت نقابة الأطباء المصرية، قررت في وقت سابق، فتح تحقيق بشأن واقعة وفاة الإبراشي؛ "لاستجلاء الحقيقة"، بعد حالة الجدل التي أثارتها زوجته، وبيان مدى وجود خطأ طبي ارتكبه الطبيب شريف عباس، استشاري الأمراض المتوطنة، من عدمه.