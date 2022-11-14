اعتداء على الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر يدخله الغيبوبة
كشف نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي تعرض مواطنه الفنان أشرف طلفاح إلى اعتداء سبب له نزيفًا في الدماغ وغيبوبة أثناء إقامته في جمهـورية مصر، فيما يحقق الأمن المصري في الحادثة.
ولفت نقيب الفنانين الأردنيين عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن "طلفاح" يرقد حاليًا على سرير الشفاء وهو في حاله خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة.
وأضاف في منشوره: "تفيد المعلومات وبعد اتصالاتي المستمرة، وآخرهـا مع معالي سفيرنا في مصر أمجد العضايلة، أن الأمن المصري ما زال يحقق في الحادثة.. ولم ترد نتائج بعد".
وختم منشوره بقوله: "إذ نتمنى للزميل الشفاء العاجل، نطالب بالتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات الحادث الأليم".