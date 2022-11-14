اعتداء على الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر يدخله الغيبوبة

كشف نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي تعرض مواطنه الفنان أشرف طلفاح إلى اعتداء سبب له نزيفًا في الدماغ وغيبوبة أثناء إقامته في جمهـورية مصر، فيما يحقق الأمن المصري في الحادثة.

ولفت نقيب الفنانين الأردنيين عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن "طلفاح" يرقد حاليًا على سرير الشفاء وهو في حاله خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة.