تحسّن هواء نيويورك يسمح بانطلاق مهرجان "غوفرنرز بول"

بعدما انتابهم ارتياح بسبب تحسّن جودة الهواء في نيويورك، توافد آلاف الأشخاص الجمعة إلى كوينز، لحضور اليوم الأول من "غوفرنرز بول"، أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في المدينة، الذي يستقبل حتى الأحد نجوماً بينهم الأمريكية ليزو وفرقة أوديزا والأمريكي كندريك لامار.

وكانت المدينة التي يقطنها أكثر من ثمانية ملايين شخص تختنق الأربعاء بفعل دخان ضبابي ناجم عن حرائق غابات طالت مقاطعة كيبيك الكندية القريبة.

وأُجلت فعاليات كثيرة، لكن مع بدء تحسن جودة الهواء الخميس، أعلن منظمو "غوفرنرز بول" عن استمرار انعقاد المهرجان، في قرار أراح سيمريا أناند التي وفدت من بوسطن لحضور هذا الحدث الموسيقي.

وقالت الشابة البالغة 20 سنة لوكالة فرانس برس: "كنت قلقة جداً، وفكّرت في إمكانية وضع كمامة، لكن لحسن الحظ سارت الأمور بإيجابية".