علي آل سلوم يستعد لـ"دروب 10" في رمضان

يستعد الإعلامي والرحالة الإماراتي علي آل سلوم للجزء العاشر من سلسلة "دروب" الشيقة، والتي اعتاد أن يطرحها في كل عام من رمضان.

وقال مصدر من مكتب الإعلامي علي آل سلوم لـ"إرم نيوز" أنه من المقرر طرح الإعلان الترويجي للجزء العاشر من برنامج "دروب" في وقت قريب.