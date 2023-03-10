علي آل سلوم يستعد لـ"دروب 10" في رمضان
يستعد الإعلامي والرحالة الإماراتي علي آل سلوم للجزء العاشر من سلسلة "دروب" الشيقة، والتي اعتاد أن يطرحها في كل عام من رمضان.
وقال مصدر من مكتب الإعلامي علي آل سلوم لـ"إرم نيوز" أنه من المقرر طرح الإعلان الترويجي للجزء العاشر من برنامج "دروب" في وقت قريب.
ولاقى برنامج "دروب" شهرة عربية واسعة، بسبب تميز فكرته وتسليطه الضوء على السياحة بطريقة مغايرة، حيث عمد "آل سلوم" إلى زيارة مختلف بقاع العالم والحضارات والثقافات، والتعريف بعادات وتقاليد مختلف الشعوب.
وتسببت أزمة انتشار فيروس "كورونا" فيما يبدو، بانحصار عمل فريق "دروب" داخل حدود دولة الإمارات، تزامنا مع تشديد إجراءات السفر في كل دول العالم.
وتعرض قناة أبوظبي في رمضان من كل عام، برنامج "دروب"، عبر شاشتها.