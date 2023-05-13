"الصوت الجريح".. من هو الراحل عبدالكريم عبدالقادر؟
رحل الفنان الكويتي القدير عبد الكريم عبد القادر، الملقب بـ"الصوت الجريح،" بعد 60 عاما من تقديم أعمال فنية متنوعة.
ولد الفنان الكويتي، عام 1941، في مدينة الزبير الكويتية، لعائلة المزين.
وكان لدى عبد القادر، 5 أولاد هم خلود وإيمان وخالد ومحمد وفيصل، بعد زواجه عام 1967.
في بداية حياته المهنية،عمل موظفا في وزارة الداخلية بدولة الكويت، ثم نقل خدماته إلى قسم الموسيقى في وزارة الإعلام.
قدّم العديد من الأناشيد والموشحات الدينية في بداية حياته الفنية، لكن أغنية "خليك معاي في الراي"، شكّلت بداية نجاحاته وشهرته.
بعد ذلك، أصدر عبد القادر العديد من الألبومات من إنتاج شعراء وملحنين كبار في الخليج العربي.
ومنذ ستينات القرن الماضي، أصدر الفنان الراحل، عشرات الألبومات والغاني، التي لاقت رواجا خليجيا وعربيا.
هذا الإنتاج، مكنه من الحصول على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة الاسطوانة البرونزية عن ثالث أفضل أغنية وهي أغنية "جمر الوداع" في مهرجان القاهرة الغنائي في التسعينات، وجائزة أفضل أغنية عن أغنية "شخبارك" وذلك في مهرجان القاهرة الغنائي سنة 1998.