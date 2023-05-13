"الصوت الجريح".. من هو الراحل عبدالكريم عبدالقادر؟

في بداية حياته المهنية،عمل موظفا في وزارة الداخلية بدولة الكويت، ثم نقل خدماته إلى قسم الموسيقى في وزارة الإعلام.

قدّم العديد من الأناشيد والموشحات الدينية في بداية حياته الفنية، لكن أغنية "خليك معاي في الراي"، شكّلت بداية نجاحاته وشهرته.

بعد ذلك، أصدر عبد القادر العديد من الألبومات من إنتاج شعراء وملحنين كبار في الخليج العربي.