34 تهمة "اعتداء جنسي" ضد المخرج الأمريكي جيمس توباك

اتهمت 34 امرأة في الولايات المتحدة الكاتب والمخرج الأمريكي الشهير، جيمس توباك، بالاعتداء الجنسي.

وتقدمت النساء بدعاوى قضائية ضد المخرج أمام المحكمة العليا في نيويورك، بعد أن فتحت الولاية الشهر الماضي نافذة مدتها عام واحد أمام الأشخاص لرفع دعاوى اعتداء جنسي، حتى لو كانت قد حدثت قبل عقود، متجاهلة قوانين التقادم.

وأظهرت الاتهامات التي وجهتها النساء، أن توباك تورط بهذا النوع من الاعتداء منذ سنوات، وتحديدا في عام 2017، حين كشفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أمره، تزامنا مع انتشار حركة #meToo (أنا أيضا) التي حظيت باهتمام واسع.

وفي عام 2018، قال ممثلو الادعاء في لوس أنجلوس إن قوانين التقادم انتهت في 5 قضايا قاموا بمراجعتها، رافضين توجيه أي اتهامات جنائية لتوباك، الذي نفى كل الادعاءات الموجهة ضده.

وبالعودة إلى عام 2017، قالت صحيفة "التايمز" إن الدعوات المقدمة ضد توباك أكدت أن المخرج كان يعقد اجتماعات مع نساء تحت مسمى "اختبارات أداء أو مقابلات عمل" سرعان ما تحولت إلى لقاءات جنسية.