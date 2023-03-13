طائرة إلفيس بريسلي التاريخية تتحول لعربة سكن متنقلة

وقام ويب بنقل الطائرة إلى مكان عمله في فلوريدا في محاولة لتحويلها إلى عربة سكن متنقلة؛ من أجل جمع الأموال للجمعيات الخيرية.

من جانبه، قال ويب: "كنت أعلم أنها كانت فرصة لن تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، لقد كانت أكبر عملية شراء قمت بها على الإطلاق، ومن المفارقات أن هذه الطائرة كانت أغلى من منزلي".

وكان بريسلي المُلقَّب بـ "ملك الروك آند رول"، اشترى الطائرة في ديسمبر 1976 مقابل 840 ألف دولار، قبل أقل من عام على وفاته في آب/ أغسطس 1977.

وأشارت التقارير إلى أن إصلاح الطائرة المكونة من تسعة مقاعد قد يكون مكلفًا، ولكن تم الحفاظ على مشغل الكاسيت الأصلي للطائرة وألواح الكابينة الخشبية والمقاعد المخملية الداخلية والسجاد وتم إصلاح الأضواء، كما سيحصل السطح الخارجي للطائرة الذي تعرَّض للصدأ أيضًا على تجديد.