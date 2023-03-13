طائرة إلفيس بريسلي التاريخية تتحول لعربة سكن متنقلة
قرر المالك الجديد للطائرة الخاصة بالنجم الأمريكي الراحل، إلفيس بريسلي، تحويلها إلى عربة سكن متنقلة بعد أن ظلت متوقفة في صحراء نيو مكسيكو لما يقرب من 40 عامًا.
واشترى اليوتيوبر جيمس ويب طائرة بريسلي من طراز Lockheed 1329 Jetstar من عام 1962 مقابل 260 ألف دولار في ذكرى ميلاده الثامن والثمانين في الـ8 من كانون الثاني/ يناير، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقام ويب بنقل الطائرة إلى مكان عمله في فلوريدا في محاولة لتحويلها إلى عربة سكن متنقلة؛ من أجل جمع الأموال للجمعيات الخيرية.
من جانبه، قال ويب: "كنت أعلم أنها كانت فرصة لن تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، لقد كانت أكبر عملية شراء قمت بها على الإطلاق، ومن المفارقات أن هذه الطائرة كانت أغلى من منزلي".
وكان بريسلي المُلقَّب بـ "ملك الروك آند رول"، اشترى الطائرة في ديسمبر 1976 مقابل 840 ألف دولار، قبل أقل من عام على وفاته في آب/ أغسطس 1977.
وأشارت التقارير إلى أن إصلاح الطائرة المكونة من تسعة مقاعد قد يكون مكلفًا، ولكن تم الحفاظ على مشغل الكاسيت الأصلي للطائرة وألواح الكابينة الخشبية والمقاعد المخملية الداخلية والسجاد وتم إصلاح الأضواء، كما سيحصل السطح الخارجي للطائرة الذي تعرَّض للصدأ أيضًا على تجديد.
وبالنسبة إلى أجزاء الطائرة التي لن تستخدم عند تحويلها إلى عربة سكن متنقلة، مثل: الأجنحة وخزانات الغاز، قال ويب إنه سيحولها إلى تذكارات من أجل الربح.
وعن رؤية ويب للمشروع، فقد قال إنه إما أن ينجح وإما يفشل، أو إنه ربما سيأخذها إلى لاس فيغاس وغريسلاند.
وتعد هذه الطائرة واحدة من 204 طائرات فقط تم تصنيعها بين عامي 1957 و1978 في تعاون خاص بين خطوط جيت ستار الجوية و شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للصناعات العسكرية.