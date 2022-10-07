مصر.. نقابتا الممثلين والسينمائيين تحذران من التعامل مع شركة إيهاب طلعت

أعلنت نقابتا المهن التمثيلية والمهن السينمائية في مصر، عن مقاضاة شركتي إنتاج إحداهما مملوكة للمنتج المصري الشهير إيهاب طلعت، محذرة شركات التوزيع من التعامل معه.

وقالت النقابتان في بيان مشترك، أصدر الخميس: "قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة الأستاذ المخرج مسعد فودة، إيقاف التعامل مع كل من شركة المروة للإنتاج والتوزيع وتمثلها قانونا السيدة إيناس علي عمر، وشركة إيجي ميديا للإنتاج والتوزيع ويمثلها قانوناً السيد إيهاب حسين طلعت".

وأعلنت النقابتان الفنيتان أنهما أقامتا بلاغا لدى النيابة العامة ضد الشركتين فيما يخص مستحقات النقابتين لدى الشركتين.

وأشار البيان إلى أنه "تم تفويض المستشارين القانونيين بالنقابتين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركتين".

ووجهت النقابتان رسالة إلى شركات التوزيع بعدم التعامل مع الشركتين، قائلة: "تخطر جميع جهات التوزيع داخل مصر وخارجها بحظر التعامل مع الشركات المذكورة بالقرار، داخل وخارج جمهورية مصر العربية؛ للحفاظ على حقوق الأعضاء وسائر أعمالها وكذا الأعمال التي يقومون بتسويقها".

وإيهاب طلعت هو منتج ورجل أعمال مصري يستثمر معظم أمواله في الإنتاج الفني، حيث أنتج العديد من الأعمال التي حققت نجاحا واسعا.

كما أنتج مجموعة من البرامج التي حققت جماهيرية كبيرة مثل برنامج "البيت بيتك" المصري الذي ظل يعرض لسنوات قبل أن يتم وقف عرضه، وقدمه العديد من نجوم الإعلام المصريين، من بينهم محمود سعد، معتز الدمرداش، أسامة منير.

وإيهاب طلعت هو زوج المطربة المصرية شيرين وجدي، التي اعتزلت الفن منذ سنوات عديدة، وأنجب منها 4 بنات.