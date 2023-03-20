تغريم مي العيدان لإساءتها إلى الفنان المصري أحمد بدير

وكان الفنان أحمد بدير قد لجأ نهاية العام 2020 إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية ضد الإعلامية العيدان اتهمها فيها بسبه وقذفه، والسخرية منه عبر صفحتها على "إنستغرام".

واتهم بدير العيدان بتنمرها عليه ووصفه بـ"الأقرع" عندما نشرت صورة لابنته "سارة"، وأشادت بجمالها، قائلة: "مُزة بنت الأقرع".

وتثير مي العيدان، الجدل بين الفينة والأخرى، بسبب انتقاداتها اللاذعة في كثير من الأحيان للفنانين، والتي وصلت بها إلى المحاكم، فضلا عن تعرضها لانتقادات وهجوم من متابعين لجأت هي كذلك لمقاضاتهم.

وفي حزيران/ يونيو العام 2022، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بتغريم العيدان، مبلغ 3 آلاف دينار نحو (10 آلاف دولار)، بتهمة الإساءة للفنان سعد الفرج بأحد البرامج التلفزيونية.