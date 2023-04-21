لماذا التف المصريون حول "جعفر العمدة"؟

لم تكن الصحفية هبة محمد أبدا من جمهور الممثل المصري محمد رمضان، وترى أن معظم أعماله "تتميز بالذكورية وتساهم بشكل مباشر في نشر ثقافة العنف في الشارع المصري".

ورغم ذلك حينما شاهدت بالصدفة إحدى حلقات مسلسله "جعفر العمدة" الذي عرض في شهر رمضان أثارت الحبكة الدرامية فضولها.

وتقول: "مع تحفظي الشديد جدا لأني من أول المسلسل كنت حاسة بضيق واضح من طريقة تحقيرهم المباشرة للستات.. مع مرور الوقت اللي ربطنا هو الجزء الخاص بابنه".

وتدور أحداث المسلسل، الذي حققت مقتطفاته على فيسبوك ملايين المشاهدات، وهو من إخراج وتأليف المخرج المصري محمد سامي، في إطار اجتماعي حول شخصية "جعفر" الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع، ويتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما، ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.