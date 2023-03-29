وفاة الممثل والمذيع البريطاني بول أوجرادي
توفي الممثل الكوميدي، مقدم البرامج التلفزيونية بول أوجرادي، عن عمر يناهز 67 عامًا.
وقال أندريه بورتاسيو، الذي تزوج المثلي أوجرادي قبل 6 سنوات، إن النجم التلفزيوني المعروف أيضًا بشخصيته ليلي سافاج توفي مساء الثلاثاء "بسلام".
ونقلت صحف بريطانية عن بورتاسيو قوله في بيان: "ببالغ الحزن أبلغكم أن بول توفي بشكل غير متوقع ولكن بسلام، مساء أمس. نطلب في هذا الوقت العصيب أن تحترموا خصوصيتنا بينما نحاول تحمل هذه الخسارة".
وأضاف بورتاسيو الذي تزوج أوجرادي عام 2017: "سيفتقده أحباؤه وأصدقاؤه وعائلته وحيواناته وكل من استمتع بروح الدعابة والذكاء والرحمة التي تميز بها".
وخلال مسيرته المهنية، استضاف أوجرادي عروضاً تلفزيونية كثيرة بما فيها "عرض بول أوجرادي" و"موعد غرام"، بالإضافة إلى عرض "حب الكلاب" الحائز على جوائز.
وفي العام الماضي، انضمت إليه الملكة القرينة كاميلا في حلقة خاصة عن الكلاب بمناسبة مرور 160 عاماً على تأسيس منظمة "باترسي للقطط والكلاب" التي كان سفيراً لها.
ووفقاً لصحيفة "ديلي تلغراف"، ولد أوجرادي في مدينة "بيركينهيد" شمال غرب إنجلترا عام 1955 وبدأ مسيرته المهنية في أداء دور "ليلي سافاج" في السبعينيات أثناء عمله كمسؤول رعاية متنقلة في مجلس كامدن بلندن.