وفاة الممثل والمذيع البريطاني بول أوجرادي

توفي الممثل الكوميدي، مقدم البرامج التلفزيونية بول أوجرادي، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وقال أندريه بورتاسيو، الذي تزوج المثلي أوجرادي قبل 6 سنوات، إن النجم التلفزيوني المعروف أيضًا بشخصيته ليلي سافاج توفي مساء الثلاثاء "بسلام".

ونقلت صحف بريطانية عن بورتاسيو قوله في بيان: "ببالغ الحزن أبلغكم أن بول توفي بشكل غير متوقع ولكن بسلام، مساء أمس. نطلب في هذا الوقت العصيب أن تحترموا خصوصيتنا بينما نحاول تحمل هذه الخسارة".