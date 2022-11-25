وفاة الفنان والمخرج المغربي محمد عاطفي

توفي الفنان والمخرج المغربي محمد عاطفي، مساء الخميس، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للراحل، قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى.

ويعتبر الراحل أحد أبرز وجوه الدراما المغربية، حيث وضع اسمه ضمن قائمة أشهر الفنانين والمخرجين في البلاد.

وعاش "عاطفي" أوج عطائه الفني في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث أخرج عدة مسلسلات وأفلام تلفزيونية، ما زالت راسخة في ذاكرة المغربيين، وعلى رأسها مسلسل "سرب الحمام" عام 1998.

وأخرج محمد عاطفي مجموعة من المسلسلات الجميلة والأفلام الناجحة، من بينها: "ظلال الماضي"، "الطريدة"، "إنسان في الميزان"، "غريب في الحي"، "حكاية زروال"، "سرب الحمام"، "الأبرياء"، و"في كل حصة قصة"، وغيرها.

وتخرج على يد الراحل، جيل من الممثلين أصبحوا نجوم الشاشة، مثل عبدالكريم الركاكنة، هدى الريحاني، فاطمة خير، ورشيد الوالي.

وشارك محمد عاطفي كممثل في العديد من الأعمال الفنية العربية الضخمة، منها مسلسل "ربيع قرطبة" (2003)، ومسلسل "ملوك الطوائف" (2005).

وتسببت الحالة الصحية الحرجة للراحل، في غيابه عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة من حياته، قبل أن يطل مؤخرا على جمهوره من خلال كواليس تصوير بعض مشاهد مسلسل "الطابع"، الذي أشرف على إخراجه رشيد الوالي.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة محمد عاطفي.

وقال الفنان المغربي رشيد الوالي في تدوينة على "فيسبوك": "توفي قبل قليل المخرج والأب الروحي لي شخصيا محمد عاطفي، بعد دخوله المستشفى بدقائق. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف الوالي: "معذرة لن أتكلم أكثر فصدمتي كبيرة. وسوف أعود للحديث عنه لاحقا. عزائي لعائلته الصغيرة والكبيرة. ويكفي أن أقول رحل مبدع ومخرج مسلسل سرب الحمام.. إنا لله وإنا إليه راجعون".