الممثل البريطاني جوليان ساندز "مفقود" بجبال كاليفورنيا

كشفت الشرطة الأمريكية أن الممثل البريطاني الشهير جوليان ساندز، 65 عاما، مفقود منذ نحو أسبوع في سلسلة جبال كاليفورنيا "شديدة الخطورة" حيث توفي اثنان من المتنزهين خلال الأسبايع القليلة الماضية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" أعلنت عائلة الممثل المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلمه A Room With A View، عن اختفائه يوم الجمعة الماضي، بعد خروجه في رحلة تلسق بمنطقة "ماونت بالدي" بجبال سان غابريال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفور أن باشرت فرق الانقاذ بعمليات البحث، اضطروا للتوقف بعد أن ضربت عاصفة شديدة الخطورة المنطقة.