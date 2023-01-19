الممثل البريطاني جوليان ساندز "مفقود" بجبال كاليفورنيا
كشفت الشرطة الأمريكية أن الممثل البريطاني الشهير جوليان ساندز، 65 عاما، مفقود منذ نحو أسبوع في سلسلة جبال كاليفورنيا "شديدة الخطورة" حيث توفي اثنان من المتنزهين خلال الأسبايع القليلة الماضية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" أعلنت عائلة الممثل المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلمه A Room With A View، عن اختفائه يوم الجمعة الماضي، بعد خروجه في رحلة تلسق بمنطقة "ماونت بالدي" بجبال سان غابريال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وفور أن باشرت فرق الانقاذ بعمليات البحث، اضطروا للتوقف بعد أن ضربت عاصفة شديدة الخطورة المنطقة.
وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة "سان برناردينو": "يوم الجمعة وفي الساعة الـ7.30 مساءً، تم الإبلاغ عن فقدان المتلسق جوليان ساندز البالغ من العمر 65 عامًا من شمال هوليوود. استجابت طواقم البحث فورا، لكن وبسبب ظروف الطقس السيئة وخطر الانهيار الجليدي، اضطررنا للتوقف عن العمل مساء السبت".
وأضاف: "سنواصل البحث باستخدام طائرات هيلوكبتر وطائرات دون طيار عندما يسمح لنا الطقس بذلك، وسنجدول عمليات بحث أرضية عندما تتحسن الظروف الجوية ويصبح الجو آمنا".
قلق الأصدقاء
عبر عدد من أصدقاء الممثل الشهير عن قلقهم تجاه اختفاء زميلهم ساندز، فأرسلوا إليه تمنيات بالسلامة عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المنتج السينمائي كاسيان إليوس: "عرفت بخبر اختفاء صديقي جوليان منذ يوم الجمعة. أشعر بخيبة أمل كبيرة فهو أحد أصدقائي المقربين. كان مغامرا جريئا. أصلي من أجله."
أما الممثلة الأمريكية ميلاني كنمان فقالت: "صديقنا جوليان ساندز مفقود بعد ذهابه في رحلة تسلق منذ نحو أسبوع. تجري عمليات مكثفة للبحث عنه، أرجوكم صلوا كي يعود سالما".
يذكر أن الممثل البريطاني جوليان ساندز، اشتهر بعدد من الأعمال السينمائية منها : A room with a view و warlock و Leaving las Vegas.