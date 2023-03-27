مصرع ملكة جمال برازيلية إثر سقوطها من شرفتها
لقيت ملكة جمال برازيلية حتفها، بعد أن قفزت من شرفة شقتها في الطابق السادس هربًا من حريق.
ونُقلت ملكة الجمال مايارا نيتاو (27 عامًا) إلى مستشفى قريب، لكنها توفيت متأثرة بجراحها لاحقاً.
وتوجت مايارا ملكة جمال سيرتاو بارايبانو في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وكانت تشارك في مسابقات ملكات الجمال منذُ عام 2019، وفازت بإجمالي 9 ألقاب.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، نُقل شقيق مايارا، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى المستشفى أيضاً لعلاجه من استنشاق الدخان، ويقول الأطباء إن حالته مستقرة الآن.
ووقع الحريق في حي "إيتيم بيبي" الفاخر في ساو باولو، وانتشرت النيران بسرعة في شقة ملكة الجمال، الواقعة في الطابق السادس.
وقالت جيرالدينا كيلي، والدة مايارا، البالغة من العمر 46 عامًا: "انتشرت النيران في كل مكان وكانت مايارا تخشى المرور في النار.. لقد ولدت (مايارا) لتشرق، فقد كانت نجمة ومحاربة قوية، وكل ما فعلته كان بالحب".
ومن جانبه، قال سيزار نيتاو، والد مايارا: "أصبح حب حياتي الآن نجمًا في السماء، أحبك إلى الأبد يا ابنتي".
ولا يزال التحقيق مستمراً في سبب الحريق، الذي تطلب 14 عربة إطفاء و40 من رجال الإطفاء لإخماده.