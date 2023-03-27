مصرع ملكة جمال برازيلية إثر سقوطها من شرفتها

لقيت ملكة جمال برازيلية حتفها، بعد أن قفزت من شرفة شقتها في الطابق السادس هربًا من حريق.

ونُقلت ملكة الجمال مايارا نيتاو (27 عامًا) إلى مستشفى قريب، لكنها توفيت متأثرة بجراحها لاحقاً.