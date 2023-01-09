جورج وسوف يطلب قراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه وديع
استقبل الفنان السوري جورج وسوف، اليوم الإثنين، المعزين في نجله وديع ببلدة كفرون السورية، وسط حضور كبير من رجال السياسة والدين والفن.
وخلال العزاء، طلب سلطان الطرب من مقرئ للقرآن الكريم حضر لتقديم واجب العزاء بأن يتلو آيات من القرآن الكريم.
وبدأ القارئ في التلاوة وبجانبه جورج وسوف الذي تبادل الشكر مع القارئ، بحسب ما ظهر في الفيديو.
كما أظهر الفيديو قارئ القرآن يردد كلمات رثاء لوديع جورج وسوف، والذي بادله وسوف برد التحية، فيما واصل أحد القساوسة في الكنيسة كلمات الصبر في محاولة لمواساة سلطان الطرب.
وأكد قارئ القرآن، في تصريحات لوسائل إعلام سورية، على هامش العزاء، أن جورج وسوف هو مَن طلب منه قراءة القرآن بالعزاء، مشيراً إلى حرصه على الحضور وتقديمه واجب العزاء، لأن وسوف هو أول مَن قدم له التعزية عندما استشهد نجله في وقت سابق.
ويوم الأحد، دُفن وديع جورج وسوف في مسقط رأسه بكفرون، وسط حالة من الانهيار لوالده وأسرته.
وتوفي وديع جورج وسوف، يوم الجمعة الماضي، بعد إدخاله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية "تكميم للمعدة" في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
والراحل وديع هو الابن الأكبر لجورج وسوف من زوجته الأولى شاليمار، والتي أنجب منها أبناءه وديع، وحاتم، وجورج جونيور.