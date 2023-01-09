جورج وسوف يطلب قراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه وديع

كما أظهر الفيديو قارئ القرآن يردد كلمات رثاء لوديع جورج وسوف، والذي بادله وسوف برد التحية، فيما واصل أحد القساوسة في الكنيسة كلمات الصبر في محاولة لمواساة سلطان الطرب.

وأكد قارئ القرآن، في تصريحات لوسائل إعلام سورية، على هامش العزاء، أن جورج وسوف هو مَن طلب منه قراءة القرآن بالعزاء، مشيراً إلى حرصه على الحضور وتقديمه واجب العزاء، لأن وسوف هو أول مَن قدم له التعزية عندما استشهد نجله في وقت سابق.