باريس هيلتون تستقبل مولودها الأول من أم بديلة

وقالت هيلتون لمجلة "بيبول" الأمريكية إنها سعيدة بأسرتها الصغيرة، مشيرة إلى أنها كانت تحلم باللحظة التي ستصبح فيها أمًّا.

وعبرت باريس عن سعادتها لارتباطها بكارتر، مؤكدة أن كليهما محظوظ بالآخر.

ومنذ اللحظة التي أعلنت فيها باريس عن استقبال مولودها الأول، انهالت أسفل منشورها المباركات من زملائها ومعجبيها، أولهم صديقتها المقربة كيم كارداشيان التي قالت: "سعيدة جدا لأجلكما".

أما عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تايغن فتركت تعليقا قالت فيه: "طفل!! مبارك لكما، سعيدة لأجلكما".

محاولات حمل باءت بالفشل

ويبدو أن باريس قد لجأت أخيرا للأم البديلة أو "استئجار الأرحام" بعد أن حاولت الحمل مرارا من خلال عمليات التلقيح الاصطناعي، حيث صرحت بمنتصف عام 2020 وقبل زواجها من كارتر أنها بدأت تجري عمليات اخصاب في المختبر.

وأجبرت أخيرا على توضيح تفاصيل رحلتها مع عمليات التلقيح الصناعي، بعد أن كشفت والدتها "كاثي هيلتون" أن ابنتها تكافح من أجل الحمل، فردت باريس الشهر الماضي: "لدي أطنان من الأجنة تنتظر.. لقد خزنت الكثير منها".

وأكدت هيلتون أنها تريد إنجاب طفلين أو 3 من زوجها رجل الأعمال كارتر روم.

يذكر أن كارتر روم، يصغر باريس هيلتون بعام واحد وتزوجا بحفل زفاف أسطوري في نوفمبر2021. ولكارتر من زوجته السابقة "لاورا بيزيلي"، ابنة تبلغ من العمر 10 سنوات.