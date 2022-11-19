تشييع جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح (فيديو)

شيع مساء اليوم السبت، جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح، الذي توفي في مصر قبل أيام، بحضور عدد من الفنانين الأردنيين، في مسقط رأسه بلدة جحفية التابعة لمحافظة إربد (شمال).

وتوفي الفنان أشرف في مصر داخل مسكنه في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة القاهرة في ظروف غامضة قبل أيام.