"القاهرة السينمائي" يكشف حقيقة منع محيي إسماعيل من دخول المهرجان

كشف المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حقيقة منع الفنان محيي إسماعيل من دخول حفل افتتاح الدورة 44 من المهرجان، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وتداولت مواقع محلية أنباء عن منع الفنان المصري محيي إسماعيل من دخول حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم يوم الأحد الماضي، وذلك بعدما ظهر أثناء الحفل وهو يجلس على طاولة خارج الحفل ويتناول حلوى "زلابية"، مشيرين إلى أن السبب هو حضوره بدون دعوة للدخول.

وقال أمير رمسيس في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إن "هذه الأنباء غير صحيحة أبداً، الأستاذ محيي إسماعيل وجهت له دعوة لمكانته الكبيرة كفنان قدم للسينما الكثير، لكنه قرر الخروج لأكل الزلابية لسبب لا أعرفه".

وأضاف مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "رأيت صورته وهو يتناول الزلابية، على السوشيال ميديا، وبعد تداول الشائعات حول منعه بسبب عدم دعوته، راجعت كشف المدعوين وتأكدت بنفسي من أنه ضمن قائمة المدعوين".

وتواصل مراسل "إرم نيوز" في مصر مع الفنان محيي إسماعيل للوقوف على حقيقة منعه من دخول المهرجان، حيث أشار إلى أنه متواجد الآن في محافظة الإسكندرية، ورفض الإجابة على سؤالنا حول منعه من دخول حفل الافتتاح، قائلًا: "مش عايز اتكلم دلوقتي.. هكلمك بعدين أقولك!!".

وأثار الفنان محيي إسماعيل الجدل خلال حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت مساء الأحد في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، حيث التقطت عدسات المصورين صورة له وهو يجلس خارج قاعة الحفل على طاولة ويتناول الحلوى "زلابية"، أثناء الحفل.