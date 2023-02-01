الكاتب الكويتي عبدالله الرومي يصدم متابعيه بـ"مظهره الغريب"

صَدَم ظهور الكاتب الكويتي عبدالله الرومي برفقة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر، متابعيه، بسبب "مظهره الغريب".

وظهر ريان جيلر عبر حسابه في "سناب شات"، إلا أن المفاجأة كانت حين قام بتعريف الشخص، الذي إلى جانبه، والذي كان مظهره مفرطًا في الأنوثة، ليعلن أنه الكاتب المعروف عبدالله الرومي.

وعبر العديد من المتابعين عن شعورهم بالاستياء، نظرًا لعدم توقعهم أن يكون كاتبا مثل "الرومي" بهذه الهيئة.