الكاتب الكويتي عبدالله الرومي يصدم متابعيه بـ"مظهره الغريب"
صَدَم ظهور الكاتب الكويتي عبدالله الرومي برفقة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر، متابعيه، بسبب "مظهره الغريب".
وظهر ريان جيلر عبر حسابه في "سناب شات"، إلا أن المفاجأة كانت حين قام بتعريف الشخص، الذي إلى جانبه، والذي كان مظهره مفرطًا في الأنوثة، ليعلن أنه الكاتب المعروف عبدالله الرومي.
وعبر العديد من المتابعين عن شعورهم بالاستياء، نظرًا لعدم توقعهم أن يكون كاتبا مثل "الرومي" بهذه الهيئة.
فيما تساءل آخرون إن كان الشخص الذي برفقة "جيلر"، هو بالفعل الكاتب الكويتي المعروف.
وعلق متابع: "هذا عبدالله الرومي في كل مسلسل اخلص اسمه في مقدمة مسلسل قلت ذا اكيد إنه شايب او إنه رجال، طلع ماني قايل الله لايبلانا بس".
واستنكر متابع: "ضاع من وقتي دقيقة كاملة وأنا انتظر الكاتب الكويتي عبدالله الرومي يطلع بالتصوير بالأخير هذا هو!".
وقالت متابعة: "هذا اللي يكتب مسلسلاتنا كدينا خير وانا اقول ليش الفن ماشالله بارتقاء".
فيما علقت أمل الشهري: "جالسة ادوّر وين الكاتب بعدين استوعبت انه اللي ورا".
وعبر آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل، شيء مؤسف ومحزن جدا".
يذكر أن الكاتب عبدالله الرومي، يبلغ من العمر 27 عامًا، ولقي العديد من أعماله نجاحًا لافتًا، من أبرزها مسلسل "حضرة الموقف"، و"تعبت أراضيك"، و"حوبتي"، و"عافك الخاطر"، وغيرها.