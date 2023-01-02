رحيل المسرحي عبد الرحيم التونسي شيخ الكوميديين المغاربة

وأعلن أسامة التونسي، نجل الفنان الراحل خبر وفاة والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

وكانت الحالة الصحية لشيخ الكوميديين المغاربة، تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى.

وغاب "عبدالرؤوف" عن الساحة الفنية المغربية في السنوات الأخيرة بحكم تقدمه في السن، وفقدانه للبصر، كما خضع لسلسلة من العلاجات على مستوى القلب والرئة، قبل أن يسلم روحه في الساعات الأولى من اليوم بمنزله بمدينة الدار البيضاء.

ويختزل اسم "عبدالرؤوف" تاريخ الفن المسرحي والكوميديا الهزلية في المغرب على مدى أكثر من نصف قرن، أضحك خلالها، أجيالًا من المغاربة.

مسار حافل

ومن أدخل عبدالرؤوف إلى عالم الكوميديا، كان بواب السجن، حيث اكتشف موهبته وهو خلف أسوار سجن مدينة الدار البيضاء، الذي دخله بعد أن اعتقلته سلطات الاحتلال الفرنسي عندما التحق بصفوف "الحركة الوطنية".

وبدأ الفقيد أولى خطواته الفنية الرسمية على خشبة المسرح بداية ستينيات القرن الماضي، ليبصم بعدها على مشوار فني حافل بالنجاحات.

بحسه الكوميدي المميز استطاع عبدالرحيم التونسي أن يترك بصمته الخاصة في ذاكرة المغاربة من خلال الأعمال التي قدمها لسنوات طويلة في المسرح والسينما والتلفزيون، حيث دوّن اسمه ضمن قائمة أشهر الكوميديين بالعالم العربي، كما عاش أوج عطائه الفني في فترة السبعينيات والثمانينيات.

وظلت شخصية "عبد الرؤوف" التي اشتهر بها، تلازمه طيلة مشواره الفني، قبل أن يتسبب المرض في ابتعاده عن الساحة الفنية.