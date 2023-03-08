حادث سير يتسبب بإجراء جراحة عاجلة للمطرب المصري طارق الشيخ

حادث سير يتسبب بإجراء جراحة عاجلة للمطرب المصري طارق الشيخ

مصطفى سعداوي
مصطفى سعداوي

تعرض المطرب الشعبي المصري طارق الشيخ، الأربعاء، لحادث سير، أدى إلى خضوعه لجراحة عاجلة في القدم بمدينة القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للمطرب على "فيسبوك" صورة له وهو على سرير الشفاء في أحد مستشفيات القاهرة، أظهرت قدمه وهي في الجبس قبل دخوله إلى غرفة العمليات.

وطلب الشيخ من متابعيه الدعاء له، إذ علق على الصورة قائلاً: "تعرضت لحادث صباح اليوم وأرجو الدعاء العاجل، وجار إجراء عملية في قدمي".

طرح الشيخ مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أغنية "ودوني البحر" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أشرف البرنس
حادث سير يتسبب بإجراء جراحة عاجلة للمطرب المصري طارق الشيخ
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وكان الشيخ قد تعرض في آذار/مارس 2022، لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وحينها كشف مدير أعماله، أن "الطبيب المعالج أفاد بأنه كان على وشك التعرض لجلطة قلبية قبل أن يتم إسعافه، ويعود ويستأنف نشاطه الغنائي".

وطرح الشيخ مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أغنية "ودوني البحر" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أشرف البرنس.

مصر

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