حادث سير يتسبب بإجراء جراحة عاجلة للمطرب المصري طارق الشيخ

تعرض المطرب الشعبي المصري طارق الشيخ، الأربعاء، لحادث سير، أدى إلى خضوعه لجراحة عاجلة في القدم بمدينة القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للمطرب على "فيسبوك" صورة له وهو على سرير الشفاء في أحد مستشفيات القاهرة، أظهرت قدمه وهي في الجبس قبل دخوله إلى غرفة العمليات.

وطلب الشيخ من متابعيه الدعاء له، إذ علق على الصورة قائلاً: "تعرضت لحادث صباح اليوم وأرجو الدعاء العاجل، وجار إجراء عملية في قدمي".