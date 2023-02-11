وفاة مغني الراب "أكا" بعد إطلاق النار عليه

وكانت قد أعلنت الشرطة المحلية وفاة رجل يبلغ من العمر 35 عامًا ورجل آخر مجهول الهوية، 34 عامًا، رميًا بالرصاص خارج مطعم شهير في منطقة ديربان.

وشارك أكا أيضًا آخر صورة لوجبته من المطعم قبل وفاته.

وقالت الشرطة في بيان إن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف حاليًا، مع الإشارة إلى أن الرجلين كانا يسيران إلى سيارتهما بعد مغادرة المطعم عندما اقترب منهما اثنان من المشتبه بهم، وأطلقا النار عليهما من مسافة قريبة.

وبحسب ما ورد، فر المشتبه بهما من مكان الحادث سيرًا على الأقدام، وتقوم الشرطة حاليًا بالتحقيق في الحادث.

وكان قد أكد والدا "أكا"، توني ولين فوربس وفاة ابنهما من خلال منشور عبر "إنستغرام" كتبا فيه: "بالنسبة لنا، كان كيرنان فوربس ابنًا وأخًا وحفيدًا وابن أخ وابن عم وصديق، والأهم من ذلك أنه أب لابنته المحبوبة كايرو".

وأضاف المنشور: "بالنسبة للكثيرين، كان اسمه أكا وسوبر ميجا وبهوفا والعديد من الأسماء الأخرى التي أطلقها عليه المعجبون، كان ابننا محبوبًا وأعطى الحب في المقابل، وفي هذا الوقت، نناشدكم بالتعاطف والخصوصية للتجمع كأسرة لاتخاذ قرار بشأن الأيام القادمة، نشكركم على الحب والدعم الذي تلقيناه حتى الآن، ونطلب منكم الاستمرار في بقائنا بصلواتكم".

يعتبر أكا أحد أشهر مغنّي الراب في جنوب أفريقيا، وامتلك ملايين المتابعين على صفحته بـ"إنستغرام"، وحقق نجاحًا كبيرًا بأغانيه على المخططات، وكان قد ظهر لأول مرة على الساحة منذ أكثر من عقد من الزمن بعد إطلاقه أغنية "Victory Lap" الفردية من ألبومه الأول في الاستوديو Altar Ego في عام 2010، واستمر في تحقيق النجاح في كل من جنوب إفريقيا وخارجها.