لماذا يصر صناع الدراما على إعادة تناول حياة الإمام الشافعي؟

وأضافت أن "وجهة نظر المؤلف المراجع للسيرة الذاتية قد تغيب عن العمل، لأنه في مثل هذه الأعمال تكون الكلمة العليا لمؤسسة الأزهر، لذلك تعرض جوانب الشخصية وسيرتها الذاتية للمتلقي من وجهة نظر الأزهر وليس مؤلف العمل".

واستطردت: "مع كل الاحترام والتقدير للإمام الشافعي، ولكن أنا مش مع فكرة إننا نعمل مسلسل تاني جديد يتناول سيرته أو جوانب من حياته، في وقت هناك كثير من الأئمة والشخصيات التاريخية لم تستعرض سيرهم في أي أعمال، وكذلك العديد من الشهداء الذين عاصرتهم وقدموا تضحيات من أجل أوطانهم".

وأبدت خيرية البشلاوي دهشتها من تقديم سيرة الإمام الشافعي في أكثر من عمل بالقول: "أنا لا أعرف من الذي يرسم السياسات، ومن الذي يقدم دراسات جدوى عن مسلسل سيتكلف ميزانية مالية كبيرة، ويستهلك المتلقي ويفتح الباب لكلام يمكن أن يكون سلبيًا".

الدراما الدينية "أمن قومي"

في المقابل، قال الناقد الفني المصري سمير الجمل، إن "تناول سيرة الإمام الشافعي في أكثر من عمل أمر في غاية الأهمية، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد المجتمع المصري فيه حالات من الجدل".

وأكد الجمل في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، أن "الدراما المصرية بحاجة في هذه الفترة إلى مثل هذه الأعمال، أكثر من السابق"، معتبراً أن "الوعي الديني أمن قومي"، خاصة في ظل ما اعتبرها "حملات التشكيك".

ويرى سمير الجمل أن مسلسلاً مثل الإمام الشافعي والأعمال التي تشبهه، تتصدى لما وصفها بـ"حملات هدم الرموز الدينية"، معتبراً أن هذه الحملات لم تستثن أحدًا من التشكيك فيه.

وأشار إلى أن "ذلك النوع من الدراما يمنح الشخصيات التاريخية الدينية حقها"، مستشهدًا بمشهد من مسلسل "إمام الدعاة" الذي تناول سيرة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بالقول: "مسلسل الشعراوي رغم أنه كان فقيراً إنتاجياً لكنه كان ذا قيمة وقدم رسائل مهمة، منها مشهد تنظيف الشعراوي لدورة المياه الذي دعم الصورة الذهنية الطيبة للشخصية لدى المتلقي".

زاوية مختلفة

وحول تخوفات تكرار تناول سيرة شخصية تاريخية في أكثر من عمل، ترى الناقدة الفنية المصرية حنان شومان، أن تناول السيرة الذاتية لشخصية تاريخية في أكثر من عمل درامي من الممكن أن يسلم منه معالج المادة الدرامية من التكرار، لكن المعيار الأهم أن تكون الزاوية مختلفة وكذلك وجهات نظر مختلفة عن الأعمال التي سبقت العمل الدرامي الجديد.