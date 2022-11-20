ما حقيقة زواج كمال أبو رية من نرمين الفقي؟

كشف الفنان المصري كمال أبو رية، حقيقة زواجه من مواطنته الفنانة نرمين الفقي، قائلاً إن الأمر مجرد شائعة، وسبب ترددها هو انتقال الأخيرة لسكن قريب من محل سكنه بمدينة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة، ومشاركته بعض مناسباتها.

وأضاف أبو رية، خلال لقاء في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "نيرمين الفقي مجرد صديقة وأخت، ومشاركتي في مناسباتها خاصةً بعدما أصبحت جارتي، من هذا المنطلق فقط".

وتابع: "السوشيال ميديا أحيانا تطلق شائعات دون أي دلائل، هل يمكن أتزوج نرمين الفقي دون فرح أو حفلة صغيرة ندعوا فيها أصحابنا؟!".