شاروخان يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية

وكان شاروخان قد تحدث من قبل حول ديانته، مؤكدا أنه ينتمي للإسلام، إلا أنه تزوج من امرأة هندوسية وهذا لا يعيق حياتهما الخاصة، بحسب قوله.

يشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كرم، اليوم الخميس، النجم العالمي شاروخان، خلال فعاليات الدورة الثانية للمهرجان.

وخلال التكريم، بدأ شاروخان حديثه باللغة العربية قائلا: "أولاً محاولتي للتحدث باللغة العربية، شكرًا لاستضافتكم لي هنا، إنه لشرف لي أن أكون هنا".