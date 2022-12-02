شاروخان يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك حسابات إخبارية على "تويتر"، اليوم الخميس، صورا للفنان الهندي الشهير شاروخان وهو يؤدي مناسك العمرة.
ويتواجد الممثل الهندي حاليا في السعودية لتصوير مشاهد أحدث أفلامه "دنكي"، وكذلك حضور فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي انطلق اليوم.
وظهر شاروخان في الصور المتداولة وهو يرتدي ملابس الإحرام، وقد أحاط به بعض الأشخاص.
ونشر الصحفي سعود حافظ، عبر حسابه في تويتر، صورتين للفنان الهندي، وعلق عليهما باللغة الهندية كاتباً: ”ممثل بوليوود شاروخان أدى العمرة في مكة اليوم، تقبل الله عمرته".
ونشر حساب آخر باسم "مرصد مسلمي الهند" الصور، وغرد باللغة العربية كاتبا: “الممثل الهندي المسلم شاروخان في الحرم المكي الشريف، أثناء تأدية مناسك العمرة يوم الأمس”.
وكان شاروخان قد تحدث من قبل حول ديانته، مؤكدا أنه ينتمي للإسلام، إلا أنه تزوج من امرأة هندوسية وهذا لا يعيق حياتهما الخاصة، بحسب قوله.
يشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كرم، اليوم الخميس، النجم العالمي شاروخان، خلال فعاليات الدورة الثانية للمهرجان.
وخلال التكريم، بدأ شاروخان حديثه باللغة العربية قائلا: "أولاً محاولتي للتحدث باللغة العربية، شكرًا لاستضافتكم لي هنا، إنه لشرف لي أن أكون هنا".