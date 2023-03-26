تغريم شيرين عبدالوهاب 5 ملايين جنيه لصالح "روتانا"

وتقدم دفاع شركة روتانا بحافظة توضح تحويلات من البنك إلى شيرين عبد الوهاب.

وكانت شركة روتانا أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه؛ بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019.

ونص التعاقد على أن يتم تقديم ألبومين يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، بالإضافة إلى تصوير فيديو كليب اثنين، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.