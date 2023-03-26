تغريم شيرين عبدالوهاب 5 ملايين جنيه لصالح "روتانا"

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 ملايين جنيه لصالح "روتانا"

أحمد محمود

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأحد، بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا للإنتاج الفني، تعويضاً ماديا لعدم التزام الأولى ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في عام 2019.

نص التعاقد على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية

وتقدم دفاع شركة روتانا بحافظة توضح تحويلات من البنك إلى شيرين عبد الوهاب.

وكانت شركة روتانا أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه؛ بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019.

ونص التعاقد على أن يتم تقديم ألبومين يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، بالإضافة إلى تصوير فيديو كليب اثنين، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 ملايين جنيه لصالح "روتانا"
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وكان المستشار القانوني لشيرين عبدالوهاب، حسام لطفي، قد صرح بوجود خلاف بين موكلته وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

ولفت إلى أنه كان هناك تفاهم واتفاق على التصالح، وصياغة العقد الجديد، لينتهي الأمر التراضي بين الطرفين، لكن الوضع تعقد بعد ذلك، حتى وصلت الخلافات إلى المحاكم.

مصر
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