محمد رجب يكشف عن تعرضه للضرب 9 ساعات في "مشوار الونش"

كشف الفنان المصري محمد رجب عن تعرضه للضرب لمدة 9 ساعات خلال تنفيذ أحد مشاهد مسلسل "مشوار الونش" الذي قام ببطولته مؤخراً.

وقال رجب، خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، إن هذا المشهد أدى فيه بروفة ضرب لمدة 6 ساعات وتم تصويره في 3 ساعات، ليتم ضربه في مجمل المشهد لمدة 9 ساعات.

وأكد أنه خلال مشاهد الأكشن لابد أن تصيب إحدى الضربات في الممثل وأن يتعرض لإصابة، مستشهداً بمشهد في مسلسل "تمن دستة أشرار" الذي تعرض فيه للكمة أدت إلى كسر في الفك.

وأجاب على سؤال حول حقيقة الضرب الذي يتعرض له الفنان في مشاهد الحركة، قال إنها في غالبها ليست حقيقية ولكن من الممكن أن تصيب بعض الضربات الممثل ويتعرض لإصابة ما.