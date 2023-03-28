"ابتسم أيها الجنرال".. هل استحق كل هذا الجدل والترقب؟

من بين المسلسلات السورية التي بدأ عرضها في الموسم الرمضاني الحالي، حظي مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" للمخرج عروة محمد، بالكثير من الاهتمام والجدل حتى قبل عرضه، فقد ترقبه السوريون، خصوصا، بكثير من الفضول، وما إن بدأ عرض الحلقات الأولى حتى تباينت الآراء حول أهمية هذا المسلسل.

وجاء الاهتمام بالمسلسل إثر تسريبات قالت إن المسلسل سيتناول سيرة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، أو سيرة الرئيس بشار الأسد، ومن وجهة نظر "معارضة"، ذلك أن المسلسل صور وأنتج خارج سوريا، ومعظم ممثليه هم ممن وصفوا بـ"المعارضين".

التهرب من التوثيق

وعند بدء عرض المسلسل تنصلت الجهة المنتجة من أي توثيق تاريخي لمجريات العمل، إذ تظهر مع بداية كل حلقة تلك العبارة المشهورة "جميع شخصيات المسلسل وأحداثه من وحي الخيال، وإن أي تشابه بينها وبين شخصيات حقيقية هو من قبيل الصدفة".

ومثل هذه العبارة تعفي صناع العمل من أي تقيد بالوقائع والحوادث التاريخية، وتسهل كذلك مهمة الرد على أي خطأ فني أو تحريف لحوادث تاريخية بالقول إن العمل متخيل.