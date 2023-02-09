طالبة جامعية أحرجت الملك تشارلز بهذا الطلب

واستقبل الملك الطلبة في "جامعة شرق لندن" بحرمها الجامعي، أمس الأربعاء، في ذكرى مرور 125 عامًا على تأسيس الجامعة، وفقًا لصحيفة "مترو".

وقالت الصحيفة: "بينما كان الملك تشارلز يصافح الطلبة الذين انتظروا ساعات في البرد لرؤيته، سألته إحداهن: "هل يمكنك إعادة هاري؟".

وأضافت الصحيفة: "رد تشارلز بقوله: من؟، قبل أن ينفجر ضاحكًا عندما أدرك على ما يبدو أنه لم يسمع جيدًا ما قالته الطالبة".

وتوترت العلاقة بين هاري ووالده لسنوات منذ انفصاله عن الحياة الملكية العام 2020، وقراره المفاجئ الرحيل من المملكة المتحدة والإقامة بولاية كاليفورنيا مع زوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل وطفليه "ارشي" و"ليليبيت".