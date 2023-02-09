طالبة جامعية أحرجت الملك تشارلز بهذا الطلب
أحرجت طالبة جامعية الملك تشارلز الثالث، خلال زيارته لجامعة في العاصمة البريطانية لندن، عندما طلبت منه إعادة ابنه هاري الذي يقيم في الولايات المتحدة بسبب خلافات عائلية.
وقالت صحف بريطانية، إن تشارلز البالغ من العمر 74 عامًا، تظاهر على ما يبدو بأنه لم يسمع ما قالته الطالبة، فرد عليها بكلمة واحدة وهي "من"، قبل أن ينفجر بالضحك.
واستقبل الملك الطلبة في "جامعة شرق لندن" بحرمها الجامعي، أمس الأربعاء، في ذكرى مرور 125 عامًا على تأسيس الجامعة، وفقًا لصحيفة "مترو".
وقالت الصحيفة: "بينما كان الملك تشارلز يصافح الطلبة الذين انتظروا ساعات في البرد لرؤيته، سألته إحداهن: "هل يمكنك إعادة هاري؟".
وأضافت الصحيفة: "رد تشارلز بقوله: من؟، قبل أن ينفجر ضاحكًا عندما أدرك على ما يبدو أنه لم يسمع جيدًا ما قالته الطالبة".
وتوترت العلاقة بين هاري ووالده لسنوات منذ انفصاله عن الحياة الملكية العام 2020، وقراره المفاجئ الرحيل من المملكة المتحدة والإقامة بولاية كاليفورنيا مع زوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل وطفليه "ارشي" و"ليليبيت".
وفي حديثه عن والده، قال هاري للمذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري في العام 2021: "بالطبع، سأحبه دائمًا. ولكن هناك الكثير من الأذى الذي حدث، وسأستمر في جعلها واحدة من أولوياتي لمحاولة علاج ذلك".
وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي، تساءل بعض المعلقين الملكيين عما إذا كان بإمكان هاري العودة إلى العائلة الملكية.
وفي خطابه الأول كملك، تحدث تشارلز عن "حبه لهاري وميغان وهما يواصلان بناء حياتهما في الخارج".
لكن في مذكراته التي عرضتها شبكة "نتفليكس" نهاية العام الماضي، وفي كتابه الأخير "سبير"، كشف هاري عن عمق الخلاف مع والده وزوجته كاميلا، وشقيقه الأكبر ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت مدلتون.