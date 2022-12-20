محمد عبده يتعرض لوعكة صحية تدخله المستشفى

ونشر رئيس المعهد العالي للموسيقى في جدة السعودية صالح الشادي صورة جمعته بالفنان محمد عبده، لطمأنة جمهوره عليه، موضحاً أنه تعرض لنزلة برد وأن الأطباء نصحوه بالراحة.

وقال في تغريدته: "الحمد لله على السلامة الف مرة حبيبنا الغالي فنان العرب الأستاذ #محمد_عبده يتماثل للشفاء بحمد لله بعد نزلة البرد العابرة.. وهو في اتم الصحة والعافية .. وقد نصحه الأطباء بشيء من الراحة. أجر وطهور بحول الله لأبي عبدالرحمن".