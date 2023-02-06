وفاة الفنانة المصرية سلوى محمود

غيب الموت يوم الإثنين الفنانة المصرية سلوى محمود عن عمر ناهز 94 عامًا بعد صراع مع المرض.

وحسب ما أعلنه نقيب الفنانين المصري أشرف زكي في بيان فإنه جرى تشييع جثمان الفنانة الراحلة اليوم حيث دفنت بمقابر العائلة، وذلك بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة معاناتها من المرض.