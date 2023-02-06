وفاة الفنانة المصرية سلوى محمود
غيب الموت يوم الإثنين الفنانة المصرية سلوى محمود عن عمر ناهز 94 عامًا بعد صراع مع المرض.
وحسب ما أعلنه نقيب الفنانين المصري أشرف زكي في بيان فإنه جرى تشييع جثمان الفنانة الراحلة اليوم حيث دفنت بمقابر العائلة، وذلك بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة معاناتها من المرض.
ولدت الفنانة الراحلة واسمها الحقيقي زينب محمود شحاته في العاصمة المصرية القاهرة، وكان والدها يعمل طبيبا وأراد أن يلحق ابنته بكلية الطب، لكنها حصلت على دبلوم التجارة ثم التحقت بمعهد التمثيل.
انضمت الفنانة المصرية بعد ذلك لفرقة الريحاني ثم انتقلت للعمل بفرقة إسماعيل ياسين بعد أن ذاع صيته.
وكان أول أدوارها الفنية عام 1956 وذلك بمشاركتها بعدة أفلام منها: دعوة المظلوم، أرضنا الخضراء، شياطين الجو.
ظلت سلوى محمود تمارس عملها بالسينما والتلفزيون حتى أواخر التسعينيات، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها كذلك "الباطنية، إرحم حبي، الوعد الحق".