زينة: فكرة الزواج مرفوضة.. ومللت الحديث عن أحمد عز

أكدت الفنانة المصرية زينة رضا أنها ترفض فكرة الزواج مجددًا، لافتة إلى أن الزواج يحتاج إلى الاهتمام بالشخص الآخر وهي لا تملك وقتًا إلا لأبنائها ونفسها.

وجاء تصريح "زينة" بعد حلولها ضيفة في برنامج "حبر سري"، حيث كشفت أن "موضوع الزواج بالنسبة لها أصبح منتهيًا"، مشددة على أن المسألة تتعلق فقط بعدم وجود وقت لشخص آخر في حياتها وليس بسبب تجربة الزواج السابقة.

ورفضت الفنانة المصرية الحديث مجددًا عن علاقتها بأحمد عز، مؤكدة أنها "سئمت الحديث في قصة زواجهما".

ولفتت إلى أن "أحمد عز والد أبنائها، ولا تُكن له إلا كل الاحترام"، مستنكرة استمرار محاولة التغلغل في حياتهما.

واعترفت بموافقتها على أدوار في أعمال قدمتها، بسبب حاجتها الماسة للمال، مؤكدة أنها سبق أن قدمت دورًا من دون مقابل، فقط لكي تكون في عمل مع الفنانة إلهام شاهين.

وقالت عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، إنها قدمت الدور بعدما أقنعها المنتج محمد السعدي بذلك، رغم محاولة مخرج العمل محمد سامي إقناعها بالانسحاب من العمل بحجة أنها "لا يناسب قامتها الفنية"، إلا أنها وافقت على المسلسل رغم ذلك.

ونفت "زينة" وجود أي خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي، لكنها أعلنت في ذات الوقت أنها لن تكرر تجربة العمل معه، مبررة ذلك بـ"حريتها الشخصية".

كما نفت أن يكون تامر عبدالمنعم السبب في دخولها مجال التمثيل، لافتة إلى أن خطوبتهما تمت وهما في سن صغيرة وغير ناضجة، وكان ذلك من أسباب انفصالهما، مبينة أنهما لا يزالان صديقين.

وأضافت أن من دعمها في دخول المجال الفني، زوجة أحد أكبر منتجي وموزعي مصر، وهي نهاد رمزي.

وشددت الفنانة المصرية على رفضها إجراء عمليات تجميل، موضحة أنها "تخاف منها ولا تحبها"، وأشارت إلى أن المخرج محمد سامي حاول دفعها لإجراء عملية تجميل لأنفها، لكنها رفضت ذلك.