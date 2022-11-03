ملكتا جمال الأرجنتين وبورتوريكو تعلنان زواجهما
أعلنت ملكة جمال الأرجنتين لعام 2020 ماريانا فاريلا، وملكة جمال بورتوريكو 2020 فابيولا فالنتين زواجهما رسميا، من خلال منشور على "إنستغرام".
وكانت الملكتان اللتان التقتا لأول مرة في مسابقة ملكة جمال "غراند إنترناشونال"، العام 2020، أخفتا علاقتهما عن الجمهور لفترة، إلى أن تم زواجهما بشكل رسمي في 28 أكتوبر الماضي.
وعلقت الملكتان أسفل فيديو إعلان زواجهما: "بعد أن قررنا الحفاظ على خصوصية علاقتنا لفترة، ها نحن نفتح لكم أبوابنا للاحتفال بيوم خاص".
وفي مقطع الفيديو، ظهرت ماريانا مرتدية فستان زفاف أبيض قصيرا، بينما ارتدت فابيولا جاكيت "بليزر" أبيض مع بنطال أسود، وفي مقطع آخر اعتمدتا الملابس نفسها وهما محاطتان بعدد من أصدقائهما.
وقالت مصادر صحفية إن علاقة ماريانا وفاريلا بدأت قبل نحو عامين بعد مشاركتهما في مسابقة جمال، وتطورت لتصبح صداقة، ومن ثم علاقة حب رومانسية.
من هي ماريانا فاريلا؟
عارضة أزياء من مواليد العام 1996، تحمل درجة البكالوريوس في الصحافة من جامعة أفيلانيدا الوطنية، شاركت في عدد من مسابقات الجمال ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، العام 2019، وحصلت على لقب ملكة جمال الأرجنيتين، العام 2020.
وفي تصريحات سابقة لها، أكدت ماريانا أنها تعرضت للأذى الجنسي في طفولتها، ما جعلها من أول المطالبين بالمساواة بين الجنيسن في جميع أنحاء العالم، كما قالت إنها تعارض جميع أشكال العنف ضد المرأة.
من هي فابيولا فالنتين؟
عارضة أزياء من بورتوريكو، من مواليد العام 2000، شاركت في عدد من مسابقات الجمال منذ العام 2015، منها ملكة "غراند بورتوريكو 2020"، وملكة جمال "غراند شو دي سي"، وملكة "غراند إنترناشونال".
تحمل فابيولا درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، تماما كشريكتها فابيولا، لكن من جامعة "ديل ساجرادو كورازون" في سان خوان.