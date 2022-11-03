ملكتا جمال الأرجنتين وبورتوريكو تعلنان زواجهما

أعلنت ملكة جمال الأرجنتين لعام 2020 ماريانا فاريلا، وملكة جمال بورتوريكو 2020 فابيولا فالنتين زواجهما رسميا، من خلال منشور على "إنستغرام".

وكانت الملكتان اللتان التقتا لأول مرة في مسابقة ملكة جمال "غراند إنترناشونال"، العام 2020، أخفتا علاقتهما عن الجمهور لفترة، إلى أن تم زواجهما بشكل رسمي في 28 أكتوبر الماضي.

وعلقت الملكتان أسفل فيديو إعلان زواجهما: "بعد أن قررنا الحفاظ على خصوصية علاقتنا لفترة، ها نحن نفتح لكم أبوابنا للاحتفال بيوم خاص".