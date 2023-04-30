"رجعت لبيتها الكبير".. روتانا تعلن انتهاء الخلاف مع شيرين عبدالوهاب

أكدت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات انتهاء خلافها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ بعد أيام قليلة من إلزام محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة بدفع تعويض مادي للشركة قدره 5 ملايين جنيه؛ بما يعادل 162 ألف دولار تقريبًا؛ نتيجة عدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما في العام 2019.

ونشر الحساب الرسمي لـ"روتانا" صورًا من لقاء مديرها التنفيذي سالم الهندي مع شيرين، حيث علّق قائلًا: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل، وحفلة خلال الأيام المقبلة في جدة، وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)".

وصدر قرار المحكمة بعد فشل كل المساعي لحل النزاع وديًّا، على الرغم من تعهد "شيرين" بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الشركة، واستعدادها لتسليم الألبوم المتفق عليه والمؤلف من 10 أغانٍ، فضلًا عن تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب.