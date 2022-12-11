القصر الملكي البريطاني يرسل هدايا الكريسماس لطفلي هاري وميغان ويستثنيهما

ويأتي قرار القصر الملكي، الذي كشفت عنه تقارير أخيرًا، وسط توتر يخيم على العلاقة بين هاري وميغان والقصر الملكي، خاصة بعد بث حلقات من مسلسلهما الوثائقي على نتفلكس.

ومن المقرر أن يرسل الأمير وليام والأميرة كيت ميدلتون، الهدايا فقط لكل من طفلي هاري وميغان، "تشارلي" 3 أعوام و"ليليبيت" (عام)، وسط النزاع والتوتر المستمر بين الطرفين.