الفنانة وفاء سالم تكشف تفاصيل تشوه وجهها بسبب خطأ طبي

كشفت الفنانة السورية وفاء سالم عن تعرض وجهها للتشوه بسبب خطأ طبي أثناء حقن البوتوكس والفيلر، مشيرة إلى أنها تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل.

وقالت وفاء سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر: "عملولي خيوط والخيوط عملتلي تلفيات، واتعملي حقن غلط في وجهي، وبعض أصدقائي صارحوني بوجود تشوه في وجهي".

وأضافت الفنانة السورية: "أنا طالعة مع حضرتك لايف بدون أي فلاتر، الدكتور سمير غرابة أنقذ حياتي، الصديد عندي كان واصل لحد قرنية العين بسبب الحقن الخاطئ، والحقن بالفيلر الدائم كان يمثل غياب ضمير من طبيب التجميل".

وأشارت وفاء سالم إلى أنها تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل، مؤكدة: "لما رحت لدكتور تحميل وحقن فيلر بشكل خاطئ عملي بعض التشوهات، فأروح لدكتور غيره علشان يصلح إلي عمله الطبيب التاني، يزيد الأمر سوءا، وده أثر على نفسيتي، وأثر على أدائي التمثيلي في الأعمال إلي شاركت فيها مؤخرا".