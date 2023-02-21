آخرها "أزمة منتصف العمر".. أعمال فنية أثارت جدلا لتناولها "زنا المحارم"

تصدر مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري كريم فهمي والفنانة ريهام عبد الغفور، ويعرض حاليا على منصة "شاهد"، حديث مستخدمي مواقع التواصل، بسبب مناقشته لقضية جريئة وشائكة، ألا وهي قضية "زنا المحارم".

وتعرض "أزمة منتصف العمر" لهجوم شديد من قبل متابعين، بسبب قصته، التي تسلط الضوء على علاقة حب تنشأ بين شاب وحماته، إلا أن القائمين على العمل دافعوا عن القصة، لافتين إلى أن الأحداث تكشف لاحقا أن الخائنة ليست أم الزوجة، ولكنها زوجة أبيها.

لكن "أزمة منتصف العمر" ليس العمل الأول الذي تعرض لهجوم بسبب تناول مثل هذه القضية، فقد سبق ذلك عدة أعمال نستعرضها خلال السطور التالية.