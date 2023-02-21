آخرها "أزمة منتصف العمر".. أعمال فنية أثارت جدلا لتناولها "زنا المحارم"
تصدر مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري كريم فهمي والفنانة ريهام عبد الغفور، ويعرض حاليا على منصة "شاهد"، حديث مستخدمي مواقع التواصل، بسبب مناقشته لقضية جريئة وشائكة، ألا وهي قضية "زنا المحارم".
وتعرض "أزمة منتصف العمر" لهجوم شديد من قبل متابعين، بسبب قصته، التي تسلط الضوء على علاقة حب تنشأ بين شاب وحماته، إلا أن القائمين على العمل دافعوا عن القصة، لافتين إلى أن الأحداث تكشف لاحقا أن الخائنة ليست أم الزوجة، ولكنها زوجة أبيها.
لكن "أزمة منتصف العمر" ليس العمل الأول الذي تعرض لهجوم بسبب تناول مثل هذه القضية، فقد سبق ذلك عدة أعمال نستعرضها خلال السطور التالية.
حظر تجول
كعادتها في طرح القضايا الجريئة، قدمت الفنانة المصرية إلهام شاهين فيلم "حظر تجول" الذي يتناول بشكل صريح قضية "زنا المحارم"، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة أمينة خليل وإلهام شاهين، وبمشاركة الممثل الفلسطيني كامل الباشا.
وتحدثت إلهام شاهين عن الفيلم بعد عرضه الأول، قائلة: "لأول مرة نتكلم عن زنا المحارم، نتحدث بالطبع على استحياء شديد لأننا لا نستطيع جرح مشاعر الناس، لكن المهم أن الرسالة وصلت، هو من بين الموضوعات المسكوت عنها ونخجل من مناقشتها سواء في الحياة العادية أو على الشاشة أو في الإعلام".
وأضافت الفنانة المصرية: "أعتقد أن هذا الفيلم سيفتح هذه الملفات وسيثير مناقشات كثيرة وكذلك سيعيد التذكير بضرورة تغليظ العقوبات على مثل هذه الأنواع من الجرائم".
وأكدت أن الفيلم "لا يسعى وراء الفضائح لكنه يتطلع إلى إيجاد حلول، نهدف إلى إصلاح المجتمع والتعامل بجدية مع مشاكلنا الواقعية".
حرام الجسد
الفيلم المصري "حرام الجسد" من الأعمال التي سبحت ضد التيار، وناقشت قضية "زنا المحارم"، مما جعل الرقابة على المصنفات الفنية ترفض عرضه، ليضطر صناع العمل إلى تغيير جزء صغير من السيناريو حتى تجيزه الرقابة، حيث إن السيناريو الأصلي كان يتحدث عن زوجة تخون زوجها مع شقيقه، وبعد التعديل أصبحت تخون زوجها مع ابن عمه.
وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين "حسن" و"فاطمة"، اللذين يعملان لدى ثري يدعى "مراد"، وفي فترة الانفلات الأمني واقتحام السجون يخرج "علي" ابن عم "حسن" من السجن ويذهب إلى منزل شقيقه للاختباء لديه، ولكن "مراد" يكتشف علاقة الحب القديمة بينه وبين زوجة ابن عمه "فاطمة"، وبسبب ذلك تقع العديد من المشكلات، ووسط خوف "فاطمة" و"علي" من انكشاف أمرهما أمام الزوج "حسن" يقرران التخلص منه وبالفعل يقومان بقتله ودفنه، ومن ناحيته يقوم مراد بتزويج "علي" من "فاطمة" ولكنه يستغل أسرارهما للضغط عليهما طوال الوقت لينفذا طلباته رغما عن إرادتهما.
"حرام الجسد" بطولة ناهد السباعي وسلوى محمد علي وأحمد كمال وأحمد عبدالله محمود ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.
دنيا تانية
تعرّض مسلسل "دنيا تانيه" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وقامت ببطولته الفنانة المصرية ليلى علوي لأزمة كبيرة بعد عرض الحلقة الأولى منه، بسبب تناوله قضية "زنا المحارم".
وتقدم الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بشكوى عاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يؤكد خلالها أن الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" احتوت على مشهد يحكي عن علاقة تقع بين سيدة مع زوج أختها، موضحا أن هذا المشهد حذف من قبل الرقابة.
وأضاف خالد عبدالجليل في شكواه أن قناة النهار التي يُعرض المسلسل على شاشتها تحايلت على الرقابة، وقامت بعرض المشهد المحذوف، والذي لم يحصل على ترخيص بعرضه.
ليصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بوقف عرض الحلقة الأولى من المسلسل، مؤكدا أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير الإعلامية المنصوصة، حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.
مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ.
الصمت
قررت المخرجة المصرية المثيرة للجدل إيناس الدغيدي قبل 12 عاما تقديم فيلم يتحدث بشكل صريح عن "زنا المحارم"، وكان يحمل بصراحة ذات الاسم، قبل أن يتم تغييره إلى "الصمت"، إلا أنها تعرضت لهجوم كبير، ووصل الأمر إلى القضاء، حيث تقدم المحامي المصري نبيه الوحش بدعوى قضائية ضد الفيلم لمنع تصويره، متهما إياه بإشاعة الفاحشة.
وقال المحامي نبيه الوحش الذي أقام الدعوى: "صعقت فور علمي بتواجد مشروع فيلم يحمل عنوان (زنا المحارم)، وحينما سألت عن تفاصيله وعلمت أن إيناس الدغيدي هي التي ستقوم بإخراجه، تأكّدت أنه سيكون وجبة جنسية صريحة، إذ إنّ إيناس لن تناقش من خلال هذا الفيلم العلاقات الجنسية الطبيعية التي تتم بين رجل وامرأة، لكن خيالها فاق الحدود لتكشف عن علاقة جنسية بين الأب وابنته، وهو ما تقشعر منه الأبدان".
وأضاف الوحش: "استنادا لهذا القرار قمت بإقامة دعوى قضائية برقم 1293 للمطالبة بمنع تصوير الفيلم".
وأوقف تصوير الفيلم، ولم يتم استكماله حتى الآن، رغم محاولات إيناس الدغيدي التي لم تتوقف حتى الآن.
وتحدثت "الدغيدي" عن الفيلم في تصريحات صحفية قائلة: "السوق يعرف أفكاري والتي تعد بالنسبة لهم مرفوضة ولكني لم أستسلم في تنفيذ ما أرغب في تحقيقه، وسيأتي اليوم الذي أقدم فيه فيلم (الصمت) والذي يتحدث عن معاناة الفتيات اللاتي يتعرضن لزنا المحارم وهي قضية شديدة الأهمية".
الوجه الآخر
تدور أحداث المسلسل المصري "الوجه الآخر" الذي قام ببطولته الفنان ماجد المصري، والذي يتناول "زنا المحارم" حول الزوجين يحيى "ماجد المصري" وسارة "نسرين طافش" اللذين يواجهان صعوبة في الإنجاب، وضغط عالية "هبة الأباصيري" على "يحيى" لتوريطه بعلاقة غرامية معها يرفضها، وبحث سارة عن أختها غير الشقيقة فرح "ندا موسي" بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول وعندما تعثر عليها، تحُضرها لتعيش معها في فيلتها، فتنشأ علاقة غير شرعية بين شقيقة الزوجة والزوج تكون نتيجتها الحمل.
وحول المسلسل، قالت نسرين طافش في تصريحات صحفية: "فكرة (زنا المحارم) لم تقلقني نهائيا؛ لأن هذه المشكلة نراها في كل أنحاء العالم، خاصة أن الزوج في العمل لم يكن يعرف أن (فرح) هي شقيقة زوجته، حيث قُدّمت له على أنها صديقتها".
المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري.